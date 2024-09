J’aimerais que nous soyons « toujours proches »

Tia Mowry se montre franche lorsqu’elle dit qu’elle se retrouve seule pour la première fois de sa vie.

Un nouvel aperçu de la prochaine série télévisée WE de Tia Tia Mowry : Mon prochain actemontre l’actrice de 46 ans s’ouvrant sur sa relation tendue avec sa sœur jumelle, Tamera Mowry-Housley, ainsi que sur son divorce avec son ex-mari Cory Hardrict.

« Je suis venue au monde avec une jumelle et juste après cela, j’ai entamé une relation de 22 ans, donc je n’ai jamais été seule dans ma vie. Cela a été tout un voyage », a déclaré la mère de deux enfants. Sœur, sœur « C’est un plaisir de vous voir tous ensemble », déclare l’ancien élève dans le teaser, partagé sur YouTube le vendredi 20 septembre.

« Être seule a été la partie la plus difficile de mon divorce », ajoute Tia, faisant référence à sa récente séparation d’avec Hardrict, avec qui elle a été mariée pendant 14 ans après s’être mariée en 2008.

« C’est dans des moments comme celui-ci que je sens que je souhaite que ma sœur et moi soyons encore proches et que je puisse prendre le téléphone pour l’appeler », dit-elle, s’adressant directement à la caméra. « Mais ce n’est tout simplement pas le cas en ce moment. »

De nombreux fans se sont rendus sur les réseaux sociaux pour écrire qu’ils étaient surpris de voir que les deux sœurs se sont éloignées l’une de l’autre, surtout après que Tamera ait félicité sa jumelle pour la façon dont elle s’est comportée. a géré son divorcedire Divertissement ce soir en 2022, qu’elle « vit son moi authentique et vrai ».

« Eh bien, ça m’a fait mal au cœur de savoir que toi et Tamera n’êtes plus aussi proches qu’avant », a commenté un utilisateur de YouTube sous la vidéo en avant-première.

« J’ai hâte de voir le spectacle », a écrit un autre utilisateur de YouTube. « C’est triste qu’elle et sa sœur ne soient pas proches, mais j’espère qu’elles le sont désormais. »

Parlant également de son divorce dans le teaser, Tia dit qu’elle est devenue « fatiguée des gens qui pensent que tout est parfait alors que ce n’est pas le cas ».

« Je crois que je me suis perdue », explique-t-elle. « J’ai cette belle maison, j’ai des enfants formidables, mais la seule chose qui me manque, c’est l’amour. »

« Le divorce, c’est recommencer à zéro, et il faut réapprendre à vivre », ajoute-t-elle.

Ailleurs dans le teaser, Tia parle de sa relation avec la célébrité et de la perception qu’a le public d’elle, déclarant qu’elle est « sous les feux de la rampe depuis l’âge de 14 ans ».

« Il y a toute une autre facette de moi », dit-elle.

Tamera Mowry et Tia Mowry en mars 2024.

Gilbert Flores/Variety via Getty



Tia et Hardrict, qui partagent un fils, Cree, 13 ans, et une fille, Cairo, 6 ans, ont finalisé leur divorce en avril 2023, six mois après avoir annoncé leur séparation. Tia et Tamera La star a annoncé pour la première fois la séparation du couple en octobre 2022 avec un message sincère Publication Instagram.

« J’ai toujours été honnête avec mes fans, et aujourd’hui ce n’est pas différent. Je voulais partager avec vous le fait que Cory et moi avons décidé de nous séparer », avait-elle écrit à l’époque. « Ces décisions ne sont jamais faciles, et ne sont pas sans tristesse. Nous maintiendrons notre amitié tout en élevant ensemble nos magnifiques enfants. »

Elle a poursuivi : « Je suis reconnaissante pour tous les moments heureux que nous avons passés ensemble et je tiens à remercier mes amis, ma famille et mes fans pour votre amour et votre soutien alors que nous commençons ce nouveau chapitre de nos vies. »