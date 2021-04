Avant d’évoquer l’image d’un sprinter canadien traversant une ligne d’arrivée portant à peine plus qu’un numéro de course et une paire de shorts en jean, il convient de noter que l’équipement en denim du Canadien n’apparaîtra qu’à la clôture. cérémonie pour les matchs retardés de cet été – mais cela n’a pas empêché les fans de se moquer de ce qui semble être une pleine adoption du soi-disant « smoking canadien », un terme familier utilisé pour décrire le port d’une tenue entièrement en denim.

Eh, nous entendons que les gens ont été curieux de connaître nos smokings canadiens après la sortie de @TeamUSAles uniformes de 🤔 Eh bien, vous pouvez 👀 tout sur notre kit Tokyo 2020 ici ➡️ https://t.co/ahIUBRTzhspic.twitter.com/8hVSzRlOG5 – Équipe Canada (@TeamCanada) 15 avril 2021

Le « à la mode en détresse« Les vestes ont été conçues par la Baie d’Hudson et Levi’s et arborent des feuilles d’érable et des graffitis de style aérosol et seront complétées par des pantalons blancs. Ce choix est un changement important par rapport à la règle généralement acceptée de porter des vêtements de sport ou des tenues de soirée lors de la cérémonie traditionnelle pour marquer la conclusion des jeux de Tokyo.

Et de manière quelque peu prévisible, Twitter n’a pas été facile sur les choix de mode de l’équipe canadienne.

Je crie. C’est la cérémonie de clôture du Canada. Annulez les Jeux olympiques. https://t.co/Q6xEybEIEMhttps://t.co/wf5E8yDPvLpic.twitter.com/KZ0iWUGFGQ – Centre-ville de Brandi Frown 😾 (@ItsTheBrandi) 14 avril 2021

La tenue olympique canadienne pour la cérémonie de clôture des Jeux olympiques de Tokyo est solide, mais pouvez-vous imaginer s’ils optaient pour le smoking canadien complet? Oh, cela aurait été magnifique! pic.twitter.com/zDPcEHrJIa – Polk essentiel (@DrunkPolkaroo) 14 avril 2021

Les tenues olympiques États-Unis vs Canada ressemblent à l’intrigue d’un mauvais film de camp des années 80 où les monstres / geeks doivent vaincre les preppies. pic.twitter.com/90eNBhkj3R – Courtney Theriault (@cspotweet) 14 avril 2021

« Je crie« , a déclaré un fan sur Twitter. »C’est la cérémonie de clôture du Canada. Annuler les Jeux olympiques. «

Un autre a décrit le mouvement comme « solide » mais a ajouté qu’il aurait été « glorieux« s’ils doublaient et optaient pour le look » Canadian Tuxedo « .

Un troisième a souligné le contraste entre les choix de mode au Canada et aux États-Unis, en disant que « les tenues olympiques des États-Unis contre le Canada ressemblent à l’intrigue d’un mauvais film de camp des années 80 où les monstres / geeks doivent vaincre les preppies. «

Au fil des ans, les Jeux Olympiques ont fourni plus que quelques erreurs de mode qui sont entrées dans les livres d’histoire.

En 1924, la patineuse artistique Sonja Henie, âgée de 11 ans, a concouru avec un manteau de fourrure et un chapeau assorti, tandis que le immaculé Dick Button a remporté l’or du patinage artistique en 1948 tout en portant un pantalon plissé et le type de pull tricoté pour lequel vous seriez donné. votre anniversaire par un parent âgé et ensuite enterrer profondément dans le fond de votre placard.

En 1992, l’équipe olympique russe s’est même lancée dans l’acte lorsqu’elle est arrivée pour les Jeux olympiques d’hiver de cette année-là en longs trenchs et fedoras.

Cette fois, cependant, l’accent sera carrément mis sur le choix des vêtements du Canadien – et ils auraient mieux espéré qu’au moins une médaille ou deux reviendront à la maison avec eux après les matchs, car ils ne réclameront certainement pas de points de style. .