J’aimerais pouvoir m’excuser auprès de la fille que j’ai harcelée au lycée

J’ai essayé de la retrouver pendant des années, en espérant qu’elle surmonterait les railleries et les brimades qu’elle a endurées à l’école primaire de la part de tant de personnes, puis, au lycée, de ma part.

Dans les années 1950 et 1960, l’école primaire que j’ai fréquentée à Toronto n’était pas culturellement ou racialement diversifiée. Si quelqu’un de “différent” venait à l’école, on le remarquait.

Mon école primaire avait des entrées et des terrains de jeux séparés pour les garçons et les filles. A la récréation, nous avons couru, en criant, hors de nos portes respectives vers les cours de récréation. Je ne sais pas quand Selena a rejoint notre école. Elle a peut-être été là tout le long et ne m’a pas impressionné dans les premières années. Mais à un moment donné pendant mon collège, j’ai commencé à entendre fréquemment un chant à la sortie des garçons : “Le dernier sorti doit embrasser Selena.” L’équivalent de “le dernier sorti est un œuf pourri”.

Je me souviens de Séléna. Elle était grande et brune. Dans un monde de Susies, de Lindas et de Nancys, son nom était inhabituel. Je ne sais pas pourquoi elle est devenue la cible ; si c’était son nom, son comportement, sa taille, son origine culturelle. Je ne sais pas combien de temps elle a été ciblée, mais si j’entends encore cette raillerie dans ma tête maintenant à 70 ans, elle a dû en souffrir pendant des années.

Paula Hudson-Lunn, cinquième à partir de la gauche au premier rang, avec sa classe de 8e année le jour de la photo. Sa camarade de classe, Selena, est au premier rang à gauche. Tous les visages des élèves, à l’exception de celui d’Hudson-Lunn, ont été floutés. (Soumis par Paula Hudson-Lunn)

Après la 8e année, j’ai rejoint une nouvelle école secondaire. J’étais ravi de grandir et de voir mon monde s’étendre. En même temps, c’était effrayant de faire soudainement partie d’une communauté de 1 200 étrangers. Ce fut un soulagement de retrouver des enfants de mon ancienne école dans ma classe. J’étais plus jeune que la plupart de mes camarades de classe, ayant sauté une année à l’école primaire. J’étais aussi plus petit et moins mature. Maintenant, j’étais différent. Et cette différence a attiré l’attention d’une fille de ma classe et ma joie d’être au lycée est devenue un cauchemar. Cette fille m’a frappé et m’a donné des coups de pied. Elle s’est moquée de moi devant d’autres étudiants, et ils se sont joints à moi. Elle a pris l’argent de mon déjeuner, détruit mes livres et menacé de faire pire si je lui parlais. Elle était sans pitié. Je l’ai enduré parce que je ne savais pas quoi faire d’autre.

Un an plus tard, je n’étais plus son punching-ball. Mais le mal était fait. Je restais l’objet du dédain de mes camarades. Bien que plus personne ne me donne de coups de pied ou ne me vole, ils m’ont complètement exclu. J’étais isolé et blessé.

À un moment donné, j’ai trouvé Selena dans un couloir de lycée. Et je l’ai harcelée. Je ne l’ai pas frappée ni frappée, mais ce n’est pas un point en ma faveur. Je lui ai fait tomber ses livres des mains, lui ai volé l’argent de son déjeuner et je me suis moqué d’elle. Est-ce que je pensais que cela me ferait gagner le respect de mes camarades de classe ? Ai-je besoin de blesser quelqu’un pour me sentir mieux dans ma peau misérable ? Tant de temps a passé, je ne peux pas connaître mes motivations. Je n’étais pas du “type intimidateur”. Compte tenu de ce qu’elle a enduré à l’école primaire, ce que j’ai fait était plus que cruel. C’était inadmissible.

Selena, cependant, était plus sage et plus courageuse que moi. Elle m’a dénoncé. J’ai été sévèrement réprimandé, suspendu et obligé de m’excuser.

Paula Hudson-Lunn vit à Nelson, en Colombie-Britannique (Soumis par Paula Hudson-Lunn)

J’ai pensé à Selena tout au long de ma vie. Il y a trente ans, mes propres enfants ont été victimes d’intimidation. L’entrée au collège a été si difficile pour ma fille de 12 ans qu’elle a dû changer d’école. Aujourd’hui âgée de près de 40 ans, elle se souvient encore très bien d’avoir été prise pour cible à cause de son poids.

“Ces garçons ont détruit tout mon enthousiasme pour le collège”, m’a-t-elle dit. “Ils ne m’ont même pas donné un jour, un jour pour trouver mon casier, un jour pour explorer mon nouvel environnement. Pas un putain de jour ! Ils ont vu mon T-shirt surdimensionné et c’est tout.”

Plus récemment, mes petits-enfants ont également été victimes d’intimidation. mon petit-fils parce qu’il était plus petit que la moyenne et ma petite-fille parce qu’elle était juste nouvelle dans son école. Leur enthousiasme pour la nouvelle année scolaire s’est transformé en peur et en anxiété. Selena a dû ressentir la même chose.

J’ai été le spectateur, l’intimidé et l’intimidateur. Je possède ce que j’ai fait. Et, bien que cela ne change rien à ce qui s’est passé, Selena, je suis vraiment désolé.

