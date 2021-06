‘J’aimerais pouvoir expliquer’ Preity Zinta partage une image de retour amusante avec Aamir Khan et Aishwarya Rai Bachchan

L’actrice Preity Zinta s’est récemment rendue sur son compte Instagram et a partagé une photo vintage de ses co-stars de l’époque, Aishwarya Rai Bachchan et Aamir Khan.

Sur la photo, on peut voir le trio posant avec des expressions amusantes portant leurs tenues de tournage.

Preity a sous-titré la photo comme suit : « C’est une photo de retour tellement drôle. Ma première tournée mondiale et c’était tout ce que j’imaginais et bien plus encore. J’aimerais pouvoir expliquer ce que nous faisons ici, mais peut-être – Vous pouvez mieux l’exprimer en lui donnant une légende. Voyons à quel point pouvez-vous être créatif » suivi d’un emoji riant.

Réagissant au doux souvenir, les internautes ont commenté avec des hypothèses innovantes sur ce qui se passe sur la photo. L’un d’eux a écrit : « Que faisons-nous avec Aamir ? Nous étions censés être avec Salman Khan’.

« Kaun hai..jisne hume doobara mood ken ahi dekha..qui est-il ? » a écrit un autre.

Preity Zinta s’est mariée avec son beau de longue date, Gene Goodenough, le 28 février 2016. Le couple s’est marié lors d’une cérémonie de mariage hindoue à Los Angeles avec une réunion intime de famille et d’amis très proches. Gene Goodenough est basé à Los Angeles. Il est diplômé en gestion de la Marshall School of Business de Los Angeles.

Preity Zinta a été vue pour la dernière fois en train de jouer un rôle de camée dans « Welcome to New York ». Elle a réussi des films comme « Kal hon a ho », Veer-Zaara, « Koi mil gaya » Dil Hai Tumhaara », « Kabhi alvida na kehna », « Chori chori chupke chupke » et quelques autres.