« J’aimerais être une personne »

Lors d’une projection organisée à New York pour Dune : Deuxième partieZendaya a parlé des pressions liées à la célébrité et du fait de ne pas savoir si elle « peut gérer tout cela », affirmant qu’elle aimerait être considérée avant tout comme une « personne ».

Le conversationmodéré par le journaliste Erik Davis, s’est ouvert aux questions du public, dont une qui établissait des comparaisons entre les avertissements concernant les sectes messianiques décrites dans le film de science-fiction épique et l’état des fandoms de célébrités dans la culture pop actuelle.

Alors que la question a d’abord laissé les panélistes Denis Villeneuve et Timothée Chalamet, Zendaya et Austin Butler perplexes, pleins de pensées, de rires et d’un léger sentiment d’accablement, Chalamet a choisi de répondre en premier, en disant en plaisantant : « Si je commence à répondre, vous devrez répondre aussi. »

Fidèle à l’esprit de son personnage Chani, Zendaya a assuré : « Je te soutiendrai, je te soutiendrai. »

Bien que Chalamet ait pris la réponse en direction des chefs de culte des époques passées, Zendaya a parlé de son expérience face à la nature globale du fait d’être une célébrité.

« J’ai souvent l’impression que je ne suis pas faite pour ça », a-t-elle commencé. « J’adore mon travail, j’en suis très reconnaissante. J’adore faire ce travail, j’adore être sur le plateau, j’adore les moments comme celui-ci – ne vous méprenez pas – mais j’ai souvent peur de ce genre de choses. »

Elle a poursuivi en expliquant son passé d’introvertie : « J’étais une enfant timide, je l’ai toujours été, et donc ce côté n’est pas naturel – c’est une des raisons principales pour lesquelles la mode est devenue importante pour moi, car c’est devenu comme une armure pour faire semblant de sortir et de faire le travail. »

« Je ne sais pas si je peux vraiment m’identifier à vous, mais je comprends parfaitement ce que vous dites, et je pense que c’est ce qui me terrifie », a-t-elle conclu. « J’aimerais d’abord être une personne et que les gens me voient comme telle. Je ne sais pas nécessairement si je veux ou si je peux gérer tout cela ou si je veux [that] — certaines personnes qui en font partie apprécient le pouvoir qui en découle, et je ne sais pas si c’est pour moi.

Lorsque ses partenaires se sont tournés vers lui pour obtenir sa réponse, Butler a déclaré qu’il n’avait rien à ajouter aux paroles de Zendaya, provoquant de légers rires chez ses collègues.

Ce n’est pas la première fois que Zendaya exprime ouvertement son malaise face à la célébrité. Elle avait déjà évoqué les « sentiments compliqués » qu’elle ressent à l’égard de son rôle d’enfant et de la célébrité plus tôt cette année. Ses commentaires interviennent également à un moment où les discussions en ligne sur la façon dont le public traite les personnes célèbres, en particulier les femmes, sont de plus en plus vives. L’auteure-compositrice-interprète Chappell Roan a récemment fait la une des journaux pour avoir dénoncé la nature « abusive » de la célébrité.