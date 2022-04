« J’aimerais être plus intéressant »

Pour Alejandro Bedoya, le matin signifie emmener les enfants à l’école, prendre des appels téléphoniques et répondre à des e-mails pour ses entreprises commerciales avant de commencer une formation avec l’Union de Philadelphie. Maxime Crepeau de LAFC et Walker Zimmerman de Nashville SC se lèvent tôt avec leurs jeunes enfants et promènent leurs chiens, puis se rendent dans leurs installations respectives pour prendre un café et un petit-déjeuner.

Sebastian Lletget, nouveau dans la révolution de la Nouvelle-Angleterre, est un camarade mec. Il transporte le thé en vrac dans un sac que lui a offert sa petite amie, la pop star Becky G, mettant une bouilloire pour l’eau chaude peu après son arrivée au centre de formation des Revs. (Quand Gustavo Bou le bat là-bas, l’Argentin rend toujours l’eau trop chaude.) Puis Lletget allume First Take – « Je m’aime un peu Stephen A. » — et s’isole pendant une heure tranquille avant l’entraînement. Il écoutera ESPN, consultera les réseaux sociaux et essaiera généralement de se détendre.

« Je suis à neuf heures du matin », a déclaré Lletget à ESPN. « J’ai une heure pour moi et j’apprécie vraiment cette heure. »

Malgré toute l’excitation qu’apporte la vie d’un joueur de la Major League Soccer, il y a bien plus de moments comme ceux-ci – des moments pour faire profil bas, maintenir le corps et l’esprit et prendre soin des choses en dehors du terrain. À la fin de la journée, c’est un travail; un travail atypique dans lequel on se retrouve parfois devant des dizaines de milliers de personnes, mais un travail quand même. Et, comme tous les emplois, cela peut être ennuyeux.

– MLS sur ESPN+ : Diffusez des matchs en direct, des rediffusions (États-Unis)

– Football sur ESPN+ : FC Daily | Futbol Amériques

– Vous n’avez pas ESPN ? Accéder immédiatement

« Vous nous voyez faire des trucs sympas, mais pour quiconque prend ça au sérieux, il y a beaucoup de temps d’arrêt, il y a beaucoup de récupération », a déclaré Lletget. « Si vous voulez vous maintenir à un niveau élevé, vous devez prendre soin de votre corps. C’est beaucoup de choses ennuyeuses. »

Cet entretien de routine comprend entre une demi-heure et une heure d’étirement et d’activation avant l’entraînement, des bains de glace après l’entraînement et, pour certains joueurs au moins, du travail supplémentaire une fois rentrés chez eux. Zimmerman, qui a lutté contre des blessures musculaires au début de sa carrière, estime qu’il passe un total de 45 minutes avant et après l’entraînement à faire du travail supplémentaire, puis jusqu’à 1 1/2 heure à la maison. Il reçoit également de l’acupuncture et possède plusieurs pistolets de massage et appareils de massage des jambes.

« J’ai de la chance d’avoir des partenariats où j’ai reçu ces gadgets et outils », a déclaré Zimmerman. « Vous n’allez probablement pas demander à une recrue de dépenser mille ou 1 200 $ pour NormaTec [compression sleeves]. Le fait que je les ai aide parce que vous vous dites : ‘Oh, eh bien, je les ai. Je devrais l’utiliser plutôt que de stresser. » Il fera le travail en se relaxant ou en regardant Netflix : « Vous profitez du temps en faisant aussi un peu de récupération. »

2 Connexe

Lletget ne jure que par NormaTec également, le qualifiant de substitut suffisant lorsqu’il ne peut pas se faire masser, ainsi que des bains de glace. Le milieu de terrain a commencé à les faire après avoir entendu parler de Wim Hof, un athlète néerlandais extrême / conférencier motivateur (bien sûr) également connu sous le nom de The Iceman, qui préconise une série d’exercices de respiration – Lletget les fait avant les matchs – et des plongées glaciales.

« Il croit fermement à l’utilisation de bains froids pour obtenir des avantages physiologiques, mais aussi des avantages mentaux », a déclaré Lletget. « Il fera une heure ou des trucs fous, mais je ferai environ 10 minutes. Je fais ça tous les jours, et j’ai vu des avantages incroyables, plus mentalement qu’autre chose. »

Parfois, on peut trouver de l’aide un peu plus près de chez soi. L’épouse de Bedoya, Beatrice Hilland, est une ancienne footballeuse professionnelle qui a également travaillé comme physiothérapeute pour l’équipe nationale suédoise. Lorsqu’il a besoin d’un massage après l’entraînement ou le match, il sait vers qui se tourner, même s’il sait aussi limiter les demandes. Crepeau, d’autre part, fait la majorité de son travail à l’établissement, préférant l’éviter à la maison s’il le peut.

Le point est le suivant : bien que chaque joueur ait ses propres routines et façons de rester en forme, en bonne santé et flexible, ces efforts représentent tous plusieurs heures par semaine passées à faire essentiellement rien. L’entretien du corps est une nécessité sourde de la vie sportive.

Il en va de même pour avoir un horaire auquel vous pouvez vous tenir tous les jours : le même matin, des entraînements à la même heure, des séances vidéo également. Steve Jobs avait son faux col roulé et son jean pour éliminer le besoin de dépenser de l’énergie créative sur les choix de garde-robe; les athlètes professionnels ont leur quotidien dicté afin qu’ils puissent se concentrer sur le terrain.

La routine quotidienne de Walker Zimmerman comprend des heures d’entretien de son corps en dehors du travail typique effectué sur le terrain d’entraînement et au gymnase. Nashville SC

« Il y a une telle routine », a déclaré Zimmerman. « C’est vraiment bien de créer un emploi du temps pour toutes les personnes impliquées. »

Bien que Bedoya ait ses entreprises commerciales, il essaie toujours de garder ses journées aussi uniformes que possible. « Je veux que ce soit pareil, tout le temps, surtout le jour du match », a-t-il déclaré. « Vous demandez à ma femme : c’est la pire journée pour elle. Je suis tellement rigide avec la structure. Je fais les mêmes choses tous les jours de match. Et c’est comme ça, mais c’est ce qui m’a fait tenir aussi longtemps, je suppose . »

Pendant l’intersaison, Lletget est passé du LA Galaxy au Revolution. Il a quitté Los Angeles, a quitté ses amis et sa famille, a quitté sa vie. Il est surtout seul avec seulement ses nouveaux coéquipiers, dont Jozy Altidore, qui est venu du Toronto FC. Les deux ont parlé de la façon dont le manque de distractions extérieures a été utile sur le terrain.

La Major League Soccer est arrivée ! Couverture des 28 équipes avec des matchs en direct, des rediffusions, des temps forts.

Inscrivez-vous maintenant pour diffuser du football sur ESPN + SAMEDI 23 AVRIL

• Philadelphie c. Montréal (15 h HE)

• Minnesota contre Chicago (17 h HE)

• DC contre la Nouvelle-Angleterre (19 h 30 HE)

• Austin contre Vancouver (20 h 30 HE)

• Kansas City contre Columbus (20 h 30 HE)

• Colorado contre Charlotte (21 h HE)

• Portland contre Salt Lake (22 h HE)

• San Jose contre Seattle (22 h HE)

• LA Galaxy contre Nashville (22 h 30 HE) DIMANCHE 24 AVRIL

• Miami contre Atlanta (13 h HE)

• Orlando contre Red Bulls (15h30 HE)

• NYCFC contre Toronto (17 h HE)

« Nous avons construit ces vies entières. À Los Angeles, j’avais ma famille, ma petite amie, un groupe de personnes, notre maison », a déclaré Lletget. « C’était cette belle vie, mais je me sens maintenant, c’est beaucoup plus simple et ça me permet aussi de me concentrer particulièrement sur mon football. J’ai vraiment appris à vraiment apprécier ça, et je pense que ça se voit. Même si c’est seulement comme un mois et demi ou peut-être deux, j’ai vu un changement d’orientation. C’est très subtil, mais très efficace.

En d’autres termes, ennuyeux peut être bénéfique.

Finalement, la journée trop programmée se termine – l’entraînement terminé, la nourriture mangée, les étirements effectués. Il est temps de frapper le foin, puis de se relever. Les sables du temps continuent de tomber dans le sablier, les jours se succèdent.

« Avant de me coucher, j’aime généralement lire un peu le soir », a déclaré Zimmerman. « Probablement au lit vers 22h et au lit à 22h30. Ensuite, vous rincez et répétez et c’est à peu près tout. »

« Vous faites la journée, vous vous endormez, puis vous vous levez et recommencez », a déclaré Crepeau.

Lletget a accepté. « J’aurais aimé être plus intéressant, » offrit-il. « Juste un peu plus. »