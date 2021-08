Le monde a été fasciné par le nageur américain Caeleb Dressel lors de ses performances triomphales aux Jeux olympiques de Tokyo. Bien que ses événements soient peut-être terminés à Tokyo, ne le comptez pas pour les Jeux olympiques de Paris en 2024.

« J’aimerais beaucoup faire partie de l’équipe, mais je dois d’abord en faire partie », a déclaré le natif de Floride, âgé de 24 ans. « Je n’ai la priorité sur personne dans la natation américaine. Je dois d’abord faire l’équipe, ensuite nous pourrons parler de Paris. »

Dressel a remporté cinq médailles d’or à Tokyo, dont trois dans des épreuves individuelles : le 100 m papillon hommes et les 50 m et 100 m nage libre. Dressel a déclaré à « The News with Shepard Smith » de CNBC que même s’il avait atterri sur la plus haute marche du podium, il « n’avait pas eu une course parfaite », mais avait beaucoup appris et avait hâte de reprendre une routine.

L’hôte Shepard Smith a demandé à Dressel ce qui devait changer aux Jeux olympiques. Le septuple médaillé d’or olympique a déclaré à Smith qu’il aimerait voir moins de fanfare, afin qu’il puisse simplement se concentrer sur son sport.

« En ce qui concerne le changement, ne mettez peut-être pas autant de projecteur sur certains de ces athlètes », a déclaré Dressel. « Si cela ne tenait qu’à moi, ce serait juste moi et mon entraîneur dans l’eau, et personne d’autre, vraiment. Je ne Je ne me soucie pas vraiment de l’attention, je veux juste nager vite. »