Bombay: La star de Bollywood Ayushmann Khurrana a rappelé vendredi soir son expérience de travail avec l’actrice vétéran Surekha Sikri, décédée plus tôt dans la journée à l’âge de 75 ans.

Ayushmann a partagé dans une publication sur les réseaux sociaux qu’après la projection de leur film de 2018 « Badhaai Ho », l’actrice chevronnée Sikri l’a laissé sans voix, lui et sa femme Tahira, lorsqu’elle leur a dit qu’elle cherchait plus de travail, même à son âge.

« Dans chaque film, nous avons une famille et nous finissons par passer plus de temps avec la famille du film qu’avec nos propres familles. Une si belle famille était à Badhaai Ho. De tous mes films, c’était la famille parfaite avec un casting parfait. Surekha Sikri était le chef de notre famille, qui était plus progressiste que tout l’arbre généalogique. Vous savez quoi, c’était elle aussi dans la vraie vie. Un bohème complet. Un chiller. Jeune de cœur », a écrit Ayushmann dans un post Instagram.

« Je me souviens quand elle montait dans un pousse-pousse après la projection de notre film, Tahira et moi l’avons ramenée à la maison et nous avons dit ‘Madame, vous êtes la vraie star de notre film’ et elle a répondu ‘J’aimerais en avoir plus travail. » Tahira et moi étions sans voix. Nous avons regardé son comportement frêle marcher vers son immeuble. C’est mon dernier souvenir d’elle « , se souvient-il.

« Je vous demanderais de la regarder réciter le nazm de Faiz Ahmed Faiz ‘Mujh-se pehli si mohabbat mere mehboob na maang.’ Aapko unse aur mohabbat ho jaayegi », a-t-il suggéré.

« Un interprète impeccable. Un artiste accompli. Une légende. Vous nous manquerez Surekha madame. Merci pour les beaux souvenirs. #RIPSurekhaSikri », a conclu l’acteur.

Ayushmann a également partagé des photographies des décors de « Badhaai Ho » le mettant en scène avec sa grand-mère à l’écran Sikri, qui avait remporté un prix national pour sa performance dans le film.