Jerry Seinfeld est devenu nostalgique dans une récente interview et dit que la « masculinité dominante » lui manque.

Lors d’une rencontre avec Bari Weiss pour le podcast de The Free Press HonnêtementSeinfeld s’est souvenu d’avoir grandi et de vouloir devenir « un vrai homme », en plaisantant en disant qu’il n’avait jamais « réussi ».

«Je pensais vraiment qu’à cette époque, encore une fois, c’était [John F. Kennedy], c’était Muhammad Ali, c’était Sean Connery, Howard Cosell, vous pouvez aller jusqu’au bout. C’est un vrai homme », a-t-il déclaré.

Seinfeld a déclaré qu’il avait grandi en admirant ces personnages, mais en tant que comédien, il ne l’est pas devenu parce que c’est une « quête enfantine ».

Il a poursuivi : « Mais une masculinité dominante me manque. Ouais, je comprends le truc toxique. Merci merci. Mais quand même, j’aime un vrai homme.

Le sujet a été soulevé après que Weiss ait discuté du visionnage du film Netflix de Seinfeld. Non givréqui se déroule dans les années 60.

« Juste cette période de genre [the] début des années 60… et évidemment il y avait des problèmes. [The] Le mouvement des droits civiques n’avait pas encore commencé, comme un million de personnes. Mais ce qui était présent à ce moment-là et qui, à mon avis, ne l’est plus maintenant, c’est le sentiment d’une seule conversation. Comme une culture commune », a déclaré Weiss.

Seinfeld a déclaré que l’élément clé de cette époque était qu’il existait « une hiérarchie convenue, qui, je pense, est absolument vaporisée à l’heure actuelle ».

« Je pense que c’est pour cela que les gens klaxonnent et conduisent de façon folle, car nous n’avons aucun sens de la hiérarchie », a-t-il ajouté. « Et en tant qu’humains, nous ne nous sentons pas vraiment à l’aise comme ça. »

