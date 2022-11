J’aime toujours Millie en morceaux – je suis son plus grand fan et je me sens seul depuis qu’elle est partie, dit Liam Reardon de Love Island

La star de LOVE Island, Liam Reardon, a révélé qu’il “aime toujours Millie en morceaux” malgré leur séparation de choc après un an de fréquentation.

La star de la télé-réalité – qui est devenue célèbre aux côtés de Millie Court dans l’émission de rencontres ITV2 l’année dernière – a révélé que les ex étaient toujours en contact.

Rex

instagram/@liamreardon1

Il a dit qu’il était le “plus grand fan” de son ex dans une conversation révélatrice[/caption]

Les gagnants de Love Island, Liam, 23 ans, et son ex-petite amie Millie, 25 ans, ont choqué les fans lorsqu’ils ont annoncé qu’ils avaient décidé de se séparer en juillet.

Cependant, la star de Celebs Go Dating a admis qu’il avait toujours “l’amour” pour son ancienne co-star et qu’il était son “plus grand fan”.

S’adressant exclusivement à The Sun lors de la première de The Last Heist, Liam s’est extasié devant Millie : “Elle va très bien. Je suis toujours son plus grand fan.

“Vous savez, je l’aime toujours autant et elle va toujours très bien”, a-t-il ajouté, lorsqu’on lui a demandé s’ils étaient toujours en contact malgré leur rupture.

EN SAVOIR PLUS SUR L’ÎLE D’AMOUR DES CHEVEUX POUR RESTER ? La star de Love Island méconnaissable alors qu’elle pose avec un bob blond et les fans adorent ça ‘PAS POUR MOI’ La star de Love Island, Paige Thorne, rompt le silence sur sa séparation d’Adam Collard

Depuis sa rupture, Liam s’est inscrit à Celebs Go Dating – ce qu’il a taquiné parce qu’il n’était pas prêt à “sauter” à nouveau.

“Je ne me sentais pas vraiment prêt à revenir directement là-bas, alors je voulais participer à l’émission et le faire dans un environnement contrôlé”, a-t-il déclaré.

« Ouais, je prends les choses facilement et je travaille aussi sur moi-même. Honnêtement, je viens de terminer le spectacle, il y a beaucoup de dates dessus.

Il a ajouté: “Il y a eu des dates géniales, géniales, géniales. J’ai rencontré des femmes adorables. Je ne peux pas trop vous en dire plus. Mais c’était un très bon moment que j’ai vraiment apprécié. “





Cela survient après que Liam a emménagé dans sa propre maison après s’être séparé de Millie et avoir quitté leur propriété d’Essex.

Le couple populaire est devenu célèbre dans l’émission ITV, battant facilement leurs co-stars pour le pot de 50 000 £.

Mais un an après avoir trouvé l’amour, ils ont annoncé qu’ils s’étaient séparés, laissant les fans stupéfaits.

Millie a déclaré sur Instagram: “Pour éviter toute spéculation, Liam et moi voulions partager avec vous que nous nous sommes séparés.

“Cela a été une décision difficile et je suis dégoûté mais c’est finalement ce qui est le mieux pour nous en ce moment. Merci à chacun d’entre vous de soutenir notre relation.

“Rien n’enlèvera jamais l’expérience incroyable que nous avons partagée à Love Island et l’année dernière et je souhaite à Liam tout le meilleur dans tout ce qu’il fait.

“Nous sommes tous les deux prêts pour de nouveaux chapitres et je suis excité pour la suite. Je t’aime, Millie.

Le couple s’est blotti en vacances au Portugal lors du mariage d’un ami deux semaines seulement avant de se séparer officiellement.

Une source a déclaré au Mail que le couple se séparait depuis un certain temps.

En savoir plus sur le soleil HISTOIRE DE JOUET Je suis thérapeute par le jeu et il y a cinq cadeaux que je ne donnerais jamais aux enfants NE PEUT PAS ÊTRE-LEETH Yasmine Bleeth de Baywatch, 54 ans, semble méconnaissable lors d’une rare sortie publique

Ils ont déclaré: “Cela a été très difficile pour Millie et Liam de prendre cette décision, mais après des semaines de séparation, ils sont arrivés à la conclusion que c’était la meilleure chose pour eux deux.

“Il n’y a pas eu de drame ou d’acte répréhensible et ils se soutiennent toujours pleinement et resteront des amis proches.”

The Last Heist sera disponible en téléchargement numérique à partir du 14 novembre

Les quatre voleurs liés par l’honneur se retrouvent au bar local, l’endroit où tout a commencé. Sous les plaisanteries se cache un sombre secret qui teste la loyauté de ces quatre amis à la limite pour voir s’il y a vraiment de l’honneur parmi les voleurs.