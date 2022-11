J’aime tellement l’Angleterre que j’ai quitté mon travail pour regarder tous les matchs des Trois Lions – je serais malheureux si je manquais une seule minute

Un FAN qui a quitté son travail parce qu’il aime tellement l’Angleterre a dit qu’il serait misérable s’il manquait une seule minute.

Casey Bishop, 39 ans, a remis sa démission pour son travail à l’Université Northumbria de Newcastle afin qu’il ne manque aucun foot à la maison ou au pub.

Casey Bishop, 39 ans, a remis sa démission pour son travail au nom du football Crédit : NNP

Il a pris des mesures drastiques car il voulait regarder chaque match de la Coupe du monde Crédit : NNP

Casey, fou de football, a déclaré: “J’aurais été si misérable coincé au travail.

“Je suis un grand fan de football et je ne pouvais tout simplement pas imaginer ne pas pouvoir les regarder.

« Moralement, je me sentais comme si je ne pouvais pas aller [to Qatar]. J’ai toujours été contre, mais quand j’ai entendu parler des atrocités et du bilan des droits de l’homme. Je ne pouvais pas leur donner mon argent.

“J’ai aussi entendu des amis là-bas qu’ils payaient 16 £ pour une pinte de bière, donc je suis content d’avoir pris cette décision”.

Heureusement, Casey a un nouvel emploi prévu pour la nouvelle année, et son dernier patron a gentiment réduit de moitié son délai de préavis à deux semaines afin qu’il puisse partir juste au début de la Coupe du monde.

Il regarde les matchs au pub, dans les fan zones et à la maison.

Cela survient alors que les fans anglais ont commencé la fête dans les pubs ce soir avant le match crucial des Trois Lions contre les États-Unis.

Les fans bruyants de l’Angleterre ont déjà été photographiés se mettant dans l’ambiance du drame de ce soir en emballant des pubs et en battant le drapeau.

Les fans enthousiastes étaient de bonne humeur alors qu’ils commençaient la fête au pub Red Lion à Londres avec un fan fidèle portant même un drapeau entier comme tenue.

Certains ont été photographiés en train de revêtir des déguisements sur le thème des joueurs alors qu’un supporter portait un masque Harry Maguire et hissait en l’air une réplique du trophée de la Coupe du monde.

Alors que Boxpark Wembley était bondé de fans qui sont arrivés pour une pinte après avoir quitté le travail tôt.

Une victoire verra les Three Lions se qualifier pour les huitièmes de finale tandis qu’un match nul pourrait potentiellement suffire grâce à leur différence de buts.

L’équipe de Gareth Southgate entre dans le match dans une forme époustouflante après avoir battu l’Iran 6-2 lors de son premier match à Doha.

Au Qatar, Amie Coady et d’autres Wags ont été aperçus se rendant au stade pour soutenir les stars anglaises.

Jusqu’à 11 millions de personnes auraient fait une embardée au bureau en faveur du travail à domicile pour le match de lundi en l’honneur du coup de sifflet de 13 heures plus tôt.

Après leur match nul contre le Pays de Galles, les États-Unis auront hâte de rebondir et de poursuivre leur rêve d’atteindre les huitièmes de finale.

L’Angleterre a affronté les États-Unis pour la dernière fois en Coupe du monde il y a 12 ans lorsqu’un hurleur de Rob Green a vu le match se terminer 1-1 entre les deux équipes.

Les espoirs du pays de Galles en Coupe du monde ne tiennent qu’à un fil après que deux buts tardifs de l’Iran ont brisé le cœur des Gallois plus tôt dans la journée