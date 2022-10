J’aime regarder les gens de droite à gauche se disputer – c’est comme être chatouillé

IL N’Y A rien que j’aime plus que de voir des gens de droite à gauche se brouiller les uns avec les autres.

C’est comme être chatouillé. Cela me rend tout rieur et heureux.

J’aime regarder les militants de gauche se disputer Crédit : PA

Les groupes de protestation qui surgissent ressemblent au Front populaire de Judée de Python 1 crédit

Au début, nous avions Extinction Rebellion, qui encourageait les membres à s’asseoir au sommet des rames de métro et à se tenir sur la piste de Stansted pour empêcher les avions de décoller.

Bientôt, cependant, d’autres gauchistes de l’école de l’anarcho-syndicalisme ont déclaré que l’arrêt des transports publics marginalisait les minorités ethniques et ne reconnaissait pas que la crise climatique était le résultat du capitalisme néolibéral.

Alors est arrivée une ramification, appelée Christian Climate Action, qui a écrit une lettre à l’archevêque de Canterbury puis, pour autant que je sache, a disparu.

Un sort similaire semble avoir frappé l’aile jeunesse XR, qui a été créée pour les dix ans du pays.

Peut-être qu’ils ont tous été envoyés au lit.

Tout cela a fait place à la redoutable campagne End Private Jets.

Son membre a décidé que pour faire passer le message, elle viderait un seau de ses excréments végétariens bâclés sur une statue érigée en l’honneur du capitaine Sir Tom Moore.

Malheureusement, elle s’est alors rendu compte que la plupart des gens dans le monde n’avaient pas de jet privé et que les interdire reviendrait à interdire les œufs de Fabergé. Cela ne changerait pas grand-chose.

Elle est donc retournée à Derby et a probablement trouvé un emploi dans une station-service.

À sa place, nous avons le Front populaire de Judée de Python, le Front populaire de Judée et maintenant, Just Stop Oil.

Ils ont jeté de la peinture sur des salles d’exposition vendant des Aston Martin et des Ferrari, et ils auraient ciblé l’épicerie de luxe appelée Fortnum and Mason.

Mais quand ils sont arrivés, il y avait plein d’autres manifestants d’un groupe dissident appelé Just Stop Milk.

Dehors, un homme de Just Stop Farming avait du mal à se rendre à sa manifestation car un groupe de Just Stop The Traffic s’était collé à la route.

Et il y avait deux gars avec des meubles de visage importants suspendus à un pont sur la Tamise.

Je ne sais pas ce qu’ils voulaient arrêter. Des ambulances, probablement.

Les personnes pour lesquelles je suis désolé dans tout cela sont Swampy et les autres demi-esprits qui se sont enfouis dans le Buckinghamshire pour Just Stop HS2.

Ils vivent là-bas depuis deux ans maintenant, mangeant des vers et buvant leur propre urine et ils n’ont aucune idée que leurs camarades sont passés à des choses plus grandes et plus brillantes.

Et personne ne leur prête la moindre attention.

Ou Greenpeace, qui avait en fait besoin de pétrole pour alimenter le Rainbow Warrior, le navire qu’ils utilisaient pour empêcher les gens de harponner les baleines.

Ou Leonardo DiCaprio, l’éco-guerrier qui a besoin d’un jet privé pour se rendre à tous les sommets sur le climat.

Mais pas parce que quelqu’un a jeté de la soupe dessus.

Boris bat Sunak

TOUTE la semaine, on nous a dit que Rishi Sunak est la première personne d’origine asiatique à devenir Premier ministre.

Mais ce n’est pas tout à fait exact. L’arrière-grand-père de Boris Johnson, Ali Kemal, est né dans un village turc situé à environ 300 miles à l’est du Bosphore. Ce qui signifie qu’il était en fait le premier.

L’arrière-grand-père de Boris Johnson, Ali Kemal, est originaire de Turquie Crédit : Alamy

Pendant ce temps, on nous dit également que Rishi ne peut pas savoir ce que c’est pour une personne pauvre confrontée à des factures de chauffage énormes parce qu’il est si riche.

Je ne vois pas que ce soit vraiment un argument.

Je n’ai jamais été au pôle Sud mais je sais qu’il fait très froid.

Rishi ne peut pas sauver les Tories – il est coincé par les Remainers et les Brexiteers

NOUS savons que tout est fini. Mais il y a des choses que nous ne pouvons jamais imaginer disparaître de nos vies.

Le London A To Z, par exemple. Qui aurait pu deviner, même aussi récemment que les années 90, que ce ne serait plus une chose ? Ou les Pages Jaunes.

Rishi Sunak va avoir du mal à rassembler le parti conservateur fracturé

Ou le rétroprojecteur. Ou le télécopieur. Ou attendre à la pharmacie pour récupérer vos photos de vacances.

Pourrons-nous un jour refaire de la luge ? Si les réchauffementnistes ont raison, il est tout à fait possible que nous ne le fassions pas.

Pouvez-vous imaginer ça? Ne plus jamais voir de neige ?

D’autres choses qui sont maintenant menacées d’extinction sont la Ford Fiesta, avoir un téléphone sur votre table d’entrée et peut-être, juste peut-être, le Parti conservateur.

Je sais que Rishi Sunak a fait irruption sur la scène comme une figure d’Action Man de taille réelle et tout le monde dit qu’il restaurera la fortune du parti après que Boris et l’incroyablement étrange Mme Truss aient réussi à faire paraître Sir Starmer éligible.

Mais j’en doute. La fête est coupée en deux. Vous avez les Remainers d’un côté et les Brexiteers de l’autre, et Rishi n’est rien de plus qu’un pansement.

Il tombera le plus tôt possible et nous les aurons tous en train de se bagarrer dans la rue.

Les conservateurs deviendront comme le Ronco Buttoneer. Rien de plus qu’une note de bas de page momentanément intéressante dans l’histoire.

2019 est un monde à part Les ministres CONSERVATEURS ne cessent de nous dire qu’ils s’en tiendront au manifeste qui les a fait élire en 2019. Oh pour pleurer à haute voix, à quoi ça sert? Depuis qu’il a été écrit, le monde a changé. Nous avons eu le Brexit, le Covid et une guerre. Alors s’en tenir à ce que l’on voulait faire avant que tout cela n’arrive, simplement parce que c’est écrit dans un manifeste, est aussi fou que de ne pas convoiter le bœuf de son voisin parce que c’est ce que dit la Bible.

Avion stupide

MAINTENANT que Sir Attenborough a terminé ses conférences hebdomadaires sur le changement climatique, le relais de la BBC sur le réchauffement climatique a été passé à Chris Packham et Michaela Strachan, qui ont passé la semaine dans un bois, hébergeant Autumnwatch.

Jeudi, Chris a donné une conférence sur les papillons de nuit et comment ils sont affectés par le temps chaud.

Michaela Strachan a donné une conférence sur le réchauffement climatique sur Autumnwatch Le crédit:

Et tout ce que je pouvais penser, c’est à quel point la planète serait plus fraîche si les producteurs n’avaient pas à faire venir Michaela au bois depuis chez elle. . . en Afrique du sud.

Dehors dans le froid VOUS devez vous sentir désolé pour les Allemands. Eh bien, vous pouvez essayer, au moins. Ils se font dire par tout le monde civilisé que l’utilisation du gaz russe est irresponsable et myope. Donc, pour s’assurer que les fritzes et les frauleins ne meurent pas tous morts de froid cet hiver, le gouvernement a annoncé cette semaine qu’il démolirait un tout nouveau parc éolien et transformerait le site en une gigantesque mine de charbon. Et ce n’est pas n’importe quel vieux charbon. C’est du lignite. La pire espèce. Alors maintenant, tout le monde civilisé leur dit qu’ils sont irresponsables et myopes.

Devinette raciale des arbitres

Au cours des dernières années, le football est devenu un phare de diversité et de tolérance.

Les joueurs ont régulièrement pris le genou avant le coup d’envoi et les logos utilisés par les diffuseurs exhortent les téléspectateurs à chasser le racisme.

Uriah Rennie était le dernier arbitre noir de la Premier League, en 2008 Crédit : Alamy

Alors, pourquoi ne voyez-vous jamais, au grand jamais, un arbitre noir ou des Noirs courir le long des lignes de touche en prenant de mauvaises décisions de hors-jeu ?

Le dernier homme noir à avoir arbitré un match de Premier League était Uriah Rennie – et il a pris sa retraite en 2008.

Et il y a le même problème dans d’autres ligues également, avec des chiffres montrant que sur les 254 officiels qui sont enregistrés pour superviser les matchs, 247 d’entre eux sont blancs.

J’ai vérifié les qualifications dont vous avez besoin pour être arbitre, car je m’attendais à moitié à ce que la première question du formulaire de candidature soit : “Depuis combien de temps êtes-vous membre du Front national ?”

Mais je ne vois rien qui empêche les Noirs d’enfiler le short noir. C’est étrange.