Erling Haaland a insisté sur le fait qu’il aimait quand Pep Guardiola lui criait dessus.

La superstar de Manchester City a été nommée Joueur masculin de l’année par l’UEFA devant Lionel Messi et Kevin De Bruyne, et a évoqué son incroyable saison devant un public à Monaco.

3 La foule adorait Haaland Crédit : TNT Sports

3 Même son père « effrayant » était amusé Crédit : TNT Sports

Haaland a joué un rôle clé dans un incroyable triplé européen lors de sa première saison en Angleterre où il a marqué 52 buts en 53 matchs.

Les choses ont commencé de la même manière pour le Norvégien cette saison, avec trois buts en trois matchs de Premier League donnant à City un début de saison parfait.

Cependant, malgré le début des choses avec un doublé en première mi-temps lors du lever de rideau de la ligue contre Burnley, Haaland a été réprimandé par son manager à la pause dans un instant capté par les caméras.

Lors de la cérémonie de remise des prix de l’UEFA, Reshmin Chowdhury de talkSPORT a interrogé Haaland sur le moment et sur qui il trouve le plus effrayant parmi Guardiola et son père Alf-Inge.

3 Guardiola était mécontent de Haaland malgré ses deux buts en 45 minutes Crédit : Getty

« Bonne question, parfois Pep fait un peu peur, je dois le dire », a-t-il répondu. « Mais mon père peut aussi être un peu effrayant.

« Mais de toute façon, c’est quelque chose que j’aime, j’aime quand Pep me crie dessus parce qu’il essaie d’avoir quelque chose dans mon cerveau qu’il ne pense pas que j’aie.

« Donc j’aime ça, je ne me plains pas du tout, il veut juste faire de moi un meilleur footballeur donc je ne me plains pas du tout.

« Mon père et moi, on se dispute beaucoup, on passe beaucoup de bons moments ensemble, donc je ne me plains pas du tout non plus. »

Avant la remise des prix, City et Haaland venaient d’apprendre leur groupe pour la Ligue des Champions cette saison, et auront été ravis d’avoir débarqué Leipzig, l’Étoile Rouge de Belgrade et les Young Boys.

Avant cela, cependant, Haaland affronte Fulham en Premier League avant de se lancer dans une mission internationale avec la Norvège.