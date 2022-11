Jaime Pressly parle d’une nouvelle émission, de sa relation avec Leslie Jordan et des rumeurs selon lesquelles elle est liée à Elvis Presley

Les rumeurs selon lesquelles Jaime Pressly est lié au défunt musicien légendaire du rock ‘n’ roll Elvis Presley sont quelque chose que Pressly pense être une possibilité, étant donné qu’elle a entendu les rumeurs des membres de sa propre famille.

Pressly a déclaré à Fox News Digital qu’elle avait entendu dire que tous les Presley qui sont venus en Amérique sont arrivés du même endroit et se sont installés en Caroline du Nord.

Selon elle, des histoires circulent entre les membres de sa famille au sujet d’une querelle qui a brisé la famille, ce qui expliquerait les différentes orthographes de leur nom de famille et certains d’entre eux s’éloignent.

“L’histoire est que l’orthographe originale était PRESLEY, c’est ainsi qu’Elvis épelait la sienne, et l’histoire est qu’il y avait une sorte de querelle de famille à l’époque et certains se sont déplacés plus au sud et certains sont restés là où ils étaient en Caroline du Nord. “, a déclaré Pressly à Fox News Digital.

Quelque chose qui ajoute à la tradition parmi les membres de sa famille est les similitudes d’apparence entre le grand-père de Pressly et le père d’Elvis. Pressly dit que lorsque les deux images sont « mises côte à côte, vous ne pouvez pas le distinguer », allant même un peu plus loin et disant : « Quand vous regardez les hommes de (sa) famille », il y a beaucoup de « similitudes ». dans les traits, les traits du visage et des choses comme ça.”

« Mais je veux dire, Dieu, qui sait ? dit-elle. “Je veux dire, n’étions-nous pas tous liés à un moment donné ? Sur le plan de l’ascendance, si vous regardez d’où tout le monde vient, tous, vous savez, regardez les noms de famille, ils viennent tous du même endroit. Vous savez quoi Je veux dire?”

En parlant avec Fox News Digital, Pressly a également discuté de son rôle dans la sitcom FOX “Welcome to Flatch”, une émission de style faux documentaire qui se concentre sur une petite ville du Midwest et les personnages excentriques qui y vivent. Pressly joue le personnage de Barb Flatch, une descendante de l’un des fondateurs de la ville qui rentre chez elle lorsqu’elle découvre que son mari l’a trompée.

“J’étais en Caroline du Nord chez moi sur l’île avec les garçons l’été dernier, la semaine avant notre retour à LA, mon équipe m’a appelé et m’a dit : ‘Hé, tu sais… on t’a proposé l’un des de nouvelles pistes dans l’émission “Welcome to Flash”, que je n’avais jamais vue ni même entendue.”

“Ils ont dit:” Vous devez regarder la première saison sur Hulu “, alors je l’ai fait. Et je suis tombé amoureux”, a déclaré Pressly. “J’ai vraiment aimé la façon dont il a tourné comme un… faux documentaire. Il a une sorte d’ambiance” The Office “et je suis un grand fan de Jenny Becks, le créateur, ainsi que de Paul Feig et de tous les films qu’il est dirigée.”

Pressly a décrit son personnage comme l’un des plus exigeants qu’elle ait jamais joué, expliquant qu’elle est “parée à tout moment” avec une perruque pour chaque humeur et toutes sortes de bijoux différents.

« Barb porte des tonnes de maquillage, des perruques et des tonnes de bijoux… et des talons ! Mon Dieu, j’ai des ecchymoses et des cloques que je vais avoir à vie à cause des talons que porte cette femme, mais tout compense un personnage vraiment génial et amusant que je peux jouer”, a-t-elle déclaré.

Avant son rôle principal dans “Welcome to Flatch”, Pressly a joué le rôle de Jill dans la sitcom “Mom” pendant sept saisons. Pendant le tournage de cette émission, ils ont vu le tournage de “Call Me Kat”, qui mettait en vedette feu Leslie Jordan. Pressly a déclaré qu’elle, ainsi que le reste de la distribution de “Maman”, étaient de grands fans de Jordan et attendraient toujours dans le couloir dans l’espoir de le rencontrer alors qu’il passait devant.

Après avoir finalement pu le rencontrer dans le couloir un jour, Pressly a déclaré qu’ils avaient commencé à se voir plus souvent. Ils se lieraient à leurs racines du Sud, et leur amitié a grandi à partir de là, Pressly disant qu’elle “l’adorait absolument”.

“Nous nous rencontrions tout le temps, et c’était juste un gentleman du Sud très doux et gentil … chaque fois que nous nous voyions et parlions, nos dialectes du Sud sortaient tellement plus épais que quiconque ne pouvait le comprendre. Nous seuls savions ce que nous disions », a déclaré Pressly. “J’avais la même relation que tous ses fans en tant que fan. Je l’ai regardé dans tout depuis que je suis petite fille, et il était juste, il était magique. C’était une force avec laquelle il fallait compter. … Il l’a fait tant de choses pour tant de gens et tant d’organismes de bienfaisance, et il était toujours soucieux de redonner, donc il manquera certainement à tout le monde.”

Pressly a également été franc sur la maternité. L’actrice est maman de trois garçons, Desi James Calvo, 15 ans, et de jumeaux Lenon et Leo Hijazi, 5 ans. Après être devenue mère, Pressly a appris à ne pas prendre les choses pour acquises et à apprécier chaque instant de la vie, même les moments qui semblent ordinaire.

“Quand nous vieillissons, nous tenons les choses pour acquises, mais quand vous avez des enfants, vous revoyez tout avec un nouveau regard où tout redevient excitant”, a-t-elle expliqué. “Que ce soit Noël, Pâques ou Halloween, c’est toujours plus excitant pour eux, ce qui le rend à nouveau excitant pour nous.”

Quant à ce qu’elle trouve le plus gratifiant d’être parent ?

“Quand ils apprennent à faire quelque chose, et que vous les aidez dans le processus de leur enseignement, puis ils l’obtiennent enfin, et ils sont comme excités à ce sujet”, a déclaré Pressly. “Toutes les nouvelles qui accompagnent le fait d’être parent, d’enseigner et de voir vos enfants grandir et… apprendre et devenir ces petites personnes. Je pense que c’est la chose la plus gratifiante pour moi.”

La saison 2 de “Welcome to Flatch” est diffusée jeudi à 21 h HE sur FOX.