“J’aime plus mes joueurs” après la défaite

Mikel Arteta a soutenu ses joueurs, affirmant qu’il les aime encore plus maintenant, après qu’Arsenal n’ait subi que sa deuxième défaite en Premier League de la saison lors d’une défaite choc 1-0 face à Everton, menacé de relégation, à Goodison Park samedi.

James Tarkowski a dirigé un corner de Dwight McNeil pour le but gagnant à la 60e minute pour donner à une équipe d’Everton qui a commencé le match à l’avant-dernière place une victoire vitale lors du premier match de Sean Dyche en tant que manager.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Alors qu’Everton est sorti de la zone de relégation au moins temporairement, Arsenal a goûté à la défaite en championnat pour la première fois depuis sa défaite à Manchester United le 4 septembre.

Manchester City, deuxième, peut réduire l’écart avec Arsenal à deux points avec une victoire à Tottenham dimanche, bien qu’Arsenal ait encore un match en main.

“Pour l’équipe, je veux que l’équipe sache à quel point je les aime et je les aime beaucoup plus maintenant qu’il y a trois heures, il y a une semaine, il y a un mois, il y a trois mois”, a déclaré Arteta.

“C’est très facile d’être à côté des joueurs quand ils gagnent et performent. C’est le moment où j’aime plus mes joueurs, le staff plus et maintenant nous nous serrons les coudes.

“Ce voyage va être difficile, stimulant et il va y avoir de grosses pierres au milieu que nous devons surmonter et maintenant nous devons très bien préparer la semaine pour arriver à samedi avec le bon niveau émotionnel et le bon esprit à battre Brentford.”

Mikel Arteta met son bras autour d’Oleksandr Zinchenko après la défaite d’Arsenal contre Everton. Clive Brunskill/Getty Images)

Everton a eu la meilleure des chances en première mi-temps, avec Dominic Calvert-Lewin incapable d’en avoir assez sur le ballon à deux mètres après qu’Amadou Onana ait bondi sur la gauche et envoyé un centre avant qu’Abdoulaye Doucoure ne se dirige loin du centre de McNeil.

Bukayo Saka a eu un tir faible dégagé hors ligne et son coéquipier d’Arsenal Eddie Nketiah a flambé haut et large, mais les visiteurs ont souvent été chassés de possession au milieu de terrain et ont eu du mal à garder leur sang-froid.

En effet, les frustrations ont débordé dans les arrêts de jeu alors que l’arrière gauche d’Arsenal Oleksandr Zinchenko s’est affronté avec le remplaçant d’Everton Neal Maupay hors du ballon.

Jorginho, signé mardi de Chelsea, est entré en jeu en seconde période pour ses débuts à Arsenal mais n’a pas fait grande impression.

“Je pense qu’Everton était vraiment bon et nous devons tout d’abord les féliciter pour la façon dont ils ont renversé la situation et je pense qu’ils méritent de gagner le match car ils ont été vraiment efficaces”, a ajouté Arteta.

“De notre côté, déçu car nous n’avons pas obtenu le résultat que nous voulions. Mais la performance ne reflète pas ce que nous avons fait, surtout dans deux phases où elles étaient vraiment directes et nous avons eu du mal à contrôler ce type de jeu et reviens [on track] au jeu auquel nous voulions jouer.

“Ensuite, avec le nombre de situations ouvertes que nous avons créées dans le dernier tiers, cela doit se terminer par des buts, avec des occasions nettes bien plus que ce que nous avons fait aujourd’hui.”

Les informations de l’Associated Press ont été utilisées dans ce rapport.