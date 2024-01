Jaime Munguia fait exploser John Ryder en neuf rounds : faits saillants et résultats

Jaime Munguia a géré les affaires ce soir lors de l’événement principal de DAZN, arrêtant un match de John Ryder en neuf rounds, le laissant tomber quatre fois en cours de route et faisant valoir ses arguments en tant que candidat méritant pour affronter Canelo Alvarez.

Munguia est sorti et a attaqué tôt, comme on peut s’y attendre d’un combat contre Munguia mené par Freddie Roach. Munguia montrerait ses prouesses offensives et sa puissance, combinées à une combinaison de coups de poing pour laisser tomber Ryder au deuxième tour. Munguia était à peu près en croisière à partir de ce moment-là, laissant tomber Ryder à nouveau au quatrième tour, où l’écriture semblait être sur le mur.

Mais Ryder étant le SOB coriace qu’il est, il a compris le timing de Munguia et a utilisé son savoir-faire de vétéran pour remporter quelques tours intermédiaires contre Munguia. Mais le succès de Ryder serait de courte durée puisqu’il se lancerait dans un neuvième tour désastreux où il serait abandonné deux fois de plus avant que le coin de Ryder n’en voie assez et ne jette l’éponge à 1:25 minute.

Avec la victoire par arrêt, Munguia (43-0, 34 KO) a réussi à faire à Ryder ce que Canelo Alvarez n’a pas pu, et dans l’interview d’après-combat, il a mentionné qu’un combat contre Canelo serait un grand honneur à venir.

Points forts

Résultats sous-carte

Oscar Collazo TKO-3 Reyneris Gutierrez. Oscar Collazo (9-0, 7 KO) a nettoyé ce soir, s’effondrant rapidement et arrêtant Reyneris Gutierrez (10-2, 2 KO) en moins de trois tours complets. Collazo a bien boxé en avançant et en contrant tout en se déplaçant, et a coupé Guiterrez avec de gros coups qui l’ont secoué sévèrement dans le troisième, et Collazo a enchaîné pour forcer l’arrêt de l’arbitre avant la fin du tour (2:37).

Darius Fulghum UD-10 Alantez Fox. Après un début de soirée assez chaud sur l’undercard, ce combat a marqué un net changement de ton. Une grande partie de ce combat a fini par être un combat, une tenue et une lutte bâclés, mais pour les quelques coups francs qui atterrissaient, la plupart venaient de Darius Fulghum (10-0, 9 KO). Les scores officiels étaient de 95-95, 100-90, 98-92.

Gabriela Fundora TKO-10 Christina Cruz. Un bon combat entre un jeu Cruz (6-1, 0 KO) qui a donné à Fundora (13-0, 6 KO) à peu près tout ce qu’il pouvait gérer dans la première moitié du combat avec une boxe intelligente. Fundora, cependant, prenait de l’ampleur à mi-chemin et prenait plus ou moins le contrôle du combat à partir de là. Puis, au 10ème round, Fundora a rattrapé Cruz avec un tir qui l’a amenée à se couvrir et à se détourner, et l’arbitre a annulé le combat bien que Cruz ait affirmé qu’elle n’abandonnait pas le combat lorsqu’il s’est terminé à 0:59.