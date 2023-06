Ouious êtes dans une tente massive. Les gens entrent et sortent, discutent, renversent des boissons. Un méli-mélo de musique résonne en arrière-plan. La foule a la gueule de bois sauvagement ou pose les fondations du comedown de demain. Des conditions parfaites pour un comédien, non ?

« Certains artistes ne toucheraient pas au festival avec un bargepole », explique Charlotte Lang, qui gère la tente de cabaret de Glastonbury, où elle programme des numéros depuis quelques décennies. « C’est tout à fait un truc marmite. » Mais la comédie peut être l’évasion parfaite pour le public. « C’est bien de se sortir du chaos », dit Lang. « Apportez votre coussin, détendez-vous et profitez. »

Sophie Duker adore les festivals de musique et en a joué de nombreux en tant que comédienne. « Voir de la musique dans un festival est assez stressant – vous devez la trouver, vous approcher du front, puis attendre une heure pendant que quelqu’un vous pisse sur la jambe », dit-elle. « La comédie est une quête secondaire délicieuse. Les souvenirs que vous créez en faisant des choses loufoques sont la raison pour laquelle vous venez aux festivals de musique. Venez pour Lil Nas X, restez pour un clown qui laisse tomber son pantalon dans une tente à 2h du matin. Les festivals vous permettent d’être « plus grand et plus pompeux », dit Duker. « J’aime déchirer la tête d’affiche de la musique. »

« Sortez-vous du chaos »… Glastonbury en 2022. Photographie: Alicia Canter / The Guardian

La tente du cabaret accueille des clowns, des comédiens de personnages et des numéros musicaux aux côtés de stand-ups. Cette année, le comique Mawaan Rizwan amène avec lui des danseurs et des musiciens. Pouvoir remplir la tente – de personnes et de présence – est crucial. « C’est une tente d’une capacité de 2 000 places, alors cet acte pourra-t-il être transféré dans une grande salle et attirer un public ? » dit Lang. « C’est destructeur d’âme de jouer devant seulement 300 personnes dans une toile aussi caverneuse. »

La comédie est désormais prise au sérieux dans de nombreux festivals de musique britanniques – elle est au cœur de Latitude et d’autres. Dans le passé, la tente de cabaret « était connue comme un endroit pour se dégourdir et s’endormir », explique Lang. « J’ai pensé : je n’ai pas ça ! Nous avons travaillé très dur pour offrir des divertissements intéressants et nous aimerions que vous en profitiez. C’est ce qui se passe maintenant.

Jacob Hawley se produit dans des festivals de musique depuis 2017. Il dit qu’il y en a deux types : au moment idéal, vous êtes foutu, parce que tout le monde est écrasé ou descend. Ensuite, il y a les festivals artistiques de la classe moyenne « où le chien vient, les enfants se déguisent, les parents s’énervent un peu ». Ceux-ci présentent des défis différents. Lors du premier festival de Hawley, alors que nombre de ses blagues portaient sur la fête, il a été confronté à un public d’enfants. Il s’est tourné vers l’interaction avec le public: « Le problème était que j’essayais de faire du travail de masse avec des enfants de neuf ans déguisés en Shrek et des border collies. »

Pendant la journée, les comédiens en conversation, les versions live des podcasts et les stand-up proposant « des points de vue intéressants de manière humaniste » se débrouillent bien, dit Lang. Le soir, place à la comédie animée et expérimentale.

Quelle que soit l’heure, les gens ne veulent rien de sérieux. « Les gens ne sont pas là pour être mis au défi », dit Hawley. «Les actes qui fonctionnent vraiment bien sont amusants. Qu’il s’agisse de doublures ou d’accessoires, tant qu’il y a de l’optimisme, ça atterrit vraiment. Si vous essayez quelque chose qui a un côté sombre, personne n’est prêt.

Depuis la scène, les comédiens peuvent voir comment ils vont en fonction du nombre de personnes qui restent sur place. « C’est tellement plus facile de sortir », dit Duker. « Le trafic et le bruit constants sont à des niveaux qui ressembleraient à un rêve de fièvre si cela se produisait lors d’un concert normal. »

Jacob Hawley se produisant à Alexandra Palace, Londres, en 2021. Photographie : Mike Marsland/WireImage

Rester humble est la clé. « Vous êtes le point le plus bas sur le spectre des interprètes, là-bas avec les poètes », dit Hawley. Duker est d’accord : « Les gens sont venus boire du cidre et échapper à leur vie, vous ne faites qu’ajouter à la symphonie du plaisir. » Mais il y a toujours le potentiel pour un moment de rock star, comme lorsque Hawley s’est retrouvé à traîner avec les Strokes : « En 10 ans en tant que comédien, peu de choses se sont senties particulièrement showbiz, mais c’était le cas. » Le glamour du papier toilette facilement disponible dans les coulisses est également un bonus, déclare Duker : « Cela m’a ruiné d’assister à des festivals en tant que civil. »

Les artistes interprètes obtiennent généralement des billets pour le festival, alors Lang leur conseille de suivre leur rythme. Duker dit que les coulisses peuvent être débauchées : « Vous pouvez voir une gamme de bandes dessinées perdre la tête. C’est un cauchemar d’être réservé pour les derniers créneaux du dimanche. Vous devez le garder ensemble jusqu’à ce que votre set et tout le monde ne gère pas cela.

En 2015, il semblait que Simon Brodkin pourrait manquer son set de Glastonbury. Il avait été arrêté après avoir écrasé la performance de Kanye West. Heureusement, sa réservation dans la tente cabaret a été un levier suffisant pour la libération. « Il a bondi et son spectacle était en feu parce qu’il était tellement excité », dit Lang.

Lorsque les artistes embrassent le chaos, cela peut créer des moments inoubliables. Duker se souvient d’un spectacle de sketchs qui s’est transformé en un combat de théâtre à l’échelle du public. Lors d’un petit festival, Hawley était le dernier acte: «Les gens étaient bien trop loin à travers le miroir. Ils ont commencé à chanter pour que j’enlève ma chemise. J’ai terminé mon set dans mes chaussettes et mon pantalon avec la plupart des spectateurs dans un état similaire et tout le monde applaudissait. Le tout s’est effondré et est devenu le chaos. Je pense que c’est un peu ce que ça devrait être.

Duker est d’accord : « J’aime le fait que ce soit de facto chaotique et anarchique. Ce qui fait de moi le plus fier des festivals britanniques, ce sont les vibrations. Les artistes comiques en font partie intégrante.