« J’aime l’Amérique. »

Le message patriotique du chanteur chrétien Danny Gokey est clair. Le musicien, qui a déclaré à CBN Digital qu’il avait une « passion » pour les États-Unis, a sorti cet été un EP intitulé « Brave » – une collection de chansons célébrant l’Amérique, y compris sa propre interprétation de « God Bless the USA » de Lee Greenwood.

« C’est bien d’aimer son pays », a déclaré Gokey. « En fait, vous devriez probablement aimer votre pays. Sinon, votre pays ne sera pas très fort si les gens ne l’aiment pas.»

Le chanteur a déploré le fait qu’il y ait « tant de voix dans notre culture qui essaient de nous dire comment penser notre pays » et a déclaré que cela pouvait être « démoralisant » compte tenu des voix négatives présentes dans le mélange.

Ainsi, Gokey a décidé d’écrire des chansons pour « célébrer » l’Amérique.

« Il n’y a jamais eu de pays comme le nôtre – et il ne sera probablement jamais comme un pays comme le nôtre », a-t-il déclaré. « Donc, je voulais simplement montrer aux gens l’espoir de notre pays, le courage de notre pays, la bonté de la terre. »

Le chanteur a déclaré que Dieu l’avait appelé à poursuivre le projet, expliquant pourquoi il ne reculait jamais devant de telles incitations et s’exprimait parfois même sur des sujets controversés.

« Jésus n’a jamais évité la controverse », a déclaré Gokey. « Nous ne sommes pas censés convaincre les gens en compromettant nos valeurs. »

Et à une époque où les gens tentent de plier et de remodeler la vérité, le chanteur a offert un rappel puissant : Dieu ne change jamais. Bien que certains points de vue puissent soudainement être « offensants face aux nouvelles règles et aux nouvelles vérités de notre culture », il a déclaré que les principes du Seigneur restent cohérents.

« Ce qui a changé, c’est la perception qu’ont les gens de ce qu’est la vérité », a-t-il déclaré.

Regardez Gokey partager son message patriotique et fidèle :

Gokey, qui est devenu célèbre après être apparu dans la troisième saison de « American Idol », est depuis toujours un succès dans la musique chrétienne. Son histoire de surmonter les obstacles et de persévérer après avoir perdu sa femme, Sophia, quelques semaines seulement avant son audition pour « American Idol », a inspiré des millions de personnes.

«Je ne voulais pas subir une perte… mais je ne savais pas que Dieu utiliserait cela», a déclaré Gokey. « J’ai dû prendre la décision de faire confiance à Dieu et de ne pas abandonner ma foi. »

Il a déclaré que ce voyage l’avait conduit à l’espoir et au succès éventuel alors qu’il faisait confiance au Seigneur tout au long du chemin.

« Il y a un tel pouvoir à comprendre que nos décisions et nos réactions affectent tout ce que nous faisons », a-t-il déclaré. « Il y a un tel pouvoir dans le choix. Même lorsque les choses tournent mal, j’ai le choix de la façon dont je réagis, et la façon dont je réagis peut en fait… me faire monter plus haut ou me faire descendre.

