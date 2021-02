C’était certainement une nouvelle pour Jaime King.

Le 18 février, son ex-mari Kyle Newmanla petite amie de Cyn a annoncé qu’elle et Kyle avaient accueilli un enfant ensemble. Prendre à Instagram, elle a écrit: « Surprise! Je suis une maman! Hier, @kyle_newman et moi avons accueilli dans le monde notre fils chéri et en bonne santé, Etienne Noel Newman. «

L’annonce, cependant, a été un choc pour Jaime, qui partage des fils James, 7 et Leo, 5 ans, avec Kyle. « Jaime n’a été informé de la relation de Kyle ou de la grossesse que juste avant les vacances », a déclaré une source à E! Nouvelles. « Elle a été très aveuglée par cela. »

Jaime a demandé le divorce en mai de l’année dernière avec une ordonnance d’interdiction temporaire. L’initié dit à E! que Kyle a « bloqué » la procédure judiciaire.

Maintenant, la source dit que Jaime «essaie de continuer sa vie et de faire les meilleures choses pour ses enfants».

« Ses enfants restent toujours sa priorité numéro un », ajoute l’initié.

Jaime et Kyle ont actuellement la garde partagée de leurs enfants.