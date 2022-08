“J’aime juste vivre”: une femme de Vernon fête ses 100 ans

Ayant vécu 100 ans, Jane Gagnon a connu des avancées technologiques mémorables telles que les machines à laver et les toilettes intérieures.

Née en 1922, Gagnon a vécu de nombreux événements avant sa grande fête le dimanche 14 août.

Elle se souvient avec émotion du moment où un agriculteur a eu la première voiture à Honeymoon, en Saskatchewan, et a rendu visite à sa famille.

Ayant grandi sur une ferme avec ses parents et ses six frères et sœurs plus âgés, Gagnon a reçu son éducation dans une école à classe unique. Elle se souvient du jardinage et de la pêche avec son père.

Aujourd’hui, Gagnon aime jouer aux cartes avec ses amis tous les mercredis et cuisiner.

“J’aime manger. Je pense que c’est pour ça que je vis – pour manger », a-t-elle dit en riant.

Quant aux conseils pour les jeunes générations ?

“Soyez gentil avec tout le monde, et vous aurez le même retour.”

La famille de Gagnon a organisé une fête pour elle, avec de nombreux amis et membres de la famille qui sont passés. Elle passa les jours suivants à lire toutes les jolies cartes.

“Je suis béni; Je pense que j’ai tellement de chance », a déclaré Gagnon, qui vit toujours seule dans sa maison de Vernon.

Originaire de Honeymoon, Sask., Gagnon a travaillé comme assistant de laboratoire au Victoria Hospital, Sask. Elle a épousé John Huska et a eu deux enfants, Jerry et Joyce.

Gagnon dit qu’elle «a apprécié chaque minute» de son temps de travail dans les laboratoires, même une formation en hématologie.

En 1974, Gagnon a déménagé à Vernon, où elle a continué à travailler comme assistante de laboratoire pendant cinq ans. Gagnon a déménagé la première pour commencer son nouvel emploi, tandis que Huska est restée pour vendre leur maison.

“C’était une grande décision, vous savez, une femme qui allait d’abord travailler et le mari qui restait pour vendre la maison”, a-t-elle déclaré.

Malheureusement, Huska est décédé en 1976 à la suite d’une bataille contre le cancer.

Gagnon s’est remariée en 1981 avec un homme du nom d’Emile Gagnon. Le couple s’est rencontré quand Emile a déménagé dans la maison en face de Gagnon en 1979. Les deux jouaient souvent aux cartes ensemble dans le quartier.

“J’ai décidé que ce serait bien quand il grandirait, et j’ai grandi pour avoir quelqu’un avec moi, et c’était très bien”, se souvient Gagnon.

Ils sont restés mariés pendant 38 ans jusqu’à la mort d’Emile en 2019.

Demander à donner des conseils sur la façon de vivre une vie longue et épanouie était une question à laquelle Gagnon avait du mal à répondre.

“Je ne sais pas. J’ai eu des problèmes de santé, j’ai eu un cancer et la paralysie de Bell, mais maintenant que c’est fini, ce n’était plus rien. Mais, c’était énorme, à l’époque, quand on m’a diagnostiqué un cancer en 1989. »

Gagnon dit que son attitude positive et son amour de la vie lui ont permis de traverser les moments difficiles.

“J’aime juste vivre.”

