Jaime Herrera Beutler concède sa course

Les huit adversaires de Mme Herrera Beutler comprenaient trois loyalistes de Trump qui ont dénoncé son vote de destitution : M. Kent, un officier des forces spéciales à la retraite ; Vicki Kraft, une représentante de l’État ; et Heidi St. John, auteure chrétienne et co-fondatrice d’une organisation à but non lucratif d’enseignement à domicile.

Tous les trois ont promu de fausses allégations de fraude électorale lors des élections de 2020.

Son adversaire démocrate, Mme Perez, est propriétaire d’un atelier de réparation automobile à Portland et s’est attaquée à la hausse des coûts des soins de santé et au soutien des travailleurs et des petites entreprises, problèmes emblématiques de sa campagne.

Mme Herrera Beutler aurait dû être dans une meilleure position politique que les autres républicains qui ont voté pour la destitution car elle représente un district violet dans un État bleu profond. Le système primaire de la « jungle » de Washington – dans lequel tous les candidats se présentent sur le même bulletin de vote et les deux premiers, quel que soit le parti, se qualifient pour les élections générales – aurait également pu jouer à son avantage en lui épargnant un face à face avec un candidat aligné sur Trump.

Mme Herrera Beutler a été l’une des critiques les plus virulentes de M. Trump dans les semaines qui ont suivi l’attaque du Capitole. Elle a qualifié ses actions d’inappropriées.