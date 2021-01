JERSEY CITY, NJ – Sandra Guerrero a déjà fait cela.

D’innombrables fois au cours des 11 dernières années, la recrue d’université de West Orange s’est dirigée vers le tapis de lutte pour s’entraîner avec ses coéquipiers. Elle l’a fait du niveau récréatif au lycée. Elle a si bien perfectionné son métier que l’année dernière, elle a été couronnée championne d’État et régionale, affichant un record parfait de 22-0 avec 21 épingles en route pour devenir la première championne d’État de son programme.

Mais frapper le tapis en 2021 sera différent.

Cette année, Guerrero s’habillera en vert et or, représentant la New Jersey City University aux côtés d’un groupe de femmes en herbe du New Jersey, de New York et du Maryland. Ensemble, l’équipe élève le plafond de verre de la lutte féminine dans le New Jersey: il s’agit du premier programme de lutte féminine universitaire de l’État, et à quelques semaines de leur première compétition.

«Je le fais depuis si longtemps», a déclaré Guerrero après un entraînement en équipe la semaine dernière. «Alors, quand tous ces gens m’appellent un pionnier, j’ai l’impression que je ne suis pas le seul à le faire, tu sais? C’est bizarre – mais ils disent que nous faisons l’histoire, et j’aime faire partie de l’histoire. «

Bien que la lutte des filles soit en plein essor dans le Garden State – grâce aux sanctions de l’État, des compétitions plus officielles pour les filles et une génération croissante de talents – les opportunités pour les lutteuses au niveau collégial restent limitées. Jusqu’à présent, toute lutteuse du New Jersey qui voulait continuer à lutter à l’université rejoignait un club de lutte ou son équipe masculine. Ou, elle a trouvé un programme hors de l’État.

Avec le programme du NJCU, les femmes peuvent continuer le sport et rester près de chez elles.

« Beaucoup de ces filles ne voient pas la lutte universitaire comme une option », a déclaré Guerrero, « mais si vous regardez en ligne chaque jour, de plus en plus d’écoles ajoutent des programmes de lutte féminine, ce que j’aime voir. »

Pour l’Université de New Jersey City, la saison 2020 était censée être l’année de percée de l’équipe. En 2019, l’université a introduit la lutte masculine et féminine à l’école, avec des plans pour étendre les deux programmes au statut universitaire complet d’ici l’automne. Ensuite, la pandémie COVID-19 a perturbé la vie quotidienne – bloquant les débuts des deux équipes, le programme féminin n’ayant pas encore touché le tapis.

Parce que l’équipe en est à sa première année, l’entraîneur-chef Elena Pirozhkova voit une lueur d’espoir. L’ancienne championne du monde et double olympienne des États-Unis n’est pas étrangère à la promotion des talents dans ce qui serait essentiellement une année de développement pour ses lutteurs. C’est quelque chose qu’elle a fait au Centre d’entraînement olympique en tant que jeune athlète.

« Le fait que nous ayons pu commencer une partie de la saison, je pense, est très important », a déclaré Pirozhkova. «J’étais un peu nerveux parce que je ne savais pas trop comment ça allait se passer. Maintenant, je pense que nous avons mis en place une bonne culture d’équipe.

L’équipe a débuté la pré-saison en octobre avec les pratiques du capitaine et a tout gardé à l’extérieur et socialement éloigné pour se conformer aux règles de sécurité à l’échelle de l’État. Après quelques semaines, l’équipe a déplacé la pratique à l’intérieur – des exercices progressant lentement, passant d’un contact minimal divisé entre deux groupes à des exercices de contact complet avec toute l’équipe.

L’équipe est régulièrement testée pour COVID-19. Pour entrer dans les installations d’athlétisme du NJCU, les athlètes doivent subir un processus intense qui comprend la désinfection obligatoire des mains, l’enregistrement de leurs informations d’identification dans le système de l’école et une vérification de la température.

Suivant les consignes de sécurité, l’équipe s’entraîne trois fois par semaine, avec une réunion virtuelle occasionnelle lorsque la saison est interrompue par des cas de COVID-19 – autour de Thanksgiving, les lutteurs ont dû interrompre la pratique pendant quelques semaines. La pandémie limite également les opportunités de détournement de l’équipe – un revers majeur puisque toutes les autres équipes féminines collégiales sont hors d’état.

Malgré les défis, l’équipe a traversé la pandémie et envisage maintenant son premier tour de compétition en février et mars.

« Je n’arrête pas de dire aux filles: vous avez une chance d’être le premier champion national du NJCU », a déclaré Pirozhkova.

D’abord, et j’espère pas le dernier

Bien que le NJCU soit la première université de la région à avoir un programme universitaire pour les femmes, d’autres universités peuvent emboîter le pas parce que le sport s’est développé à l’échelle de l’État et du pays.

La pandémie était une balle courbe dans laquelle les départements d’athlétisme à travers le pays continuent de naviguer.Il faudra donc peut-être un certain temps avant qu’une autre université locale puisse lancer une équipe de lutte féminine, a déclaré Chris Ayres, entraîneur-chef du programme de lutte masculine à l’Université de Princeton.

«Il y avait beaucoup d’élan avant le COVID, et maintenant je ne le vois plus jusqu’à ce que nous en sortions», a-t-il déclaré. «Les départements sportifs sont en difficulté. Ils essaient de comprendre littéralement comment joindre les deux bouts – donc en ajoutant [a team] est probablement l’une des dernières choses à l’esprit. Mais tu ne sais jamais. »

En attendant, les programmes de lutte collégiale masculine du New Jersey sont ouverts aux lutteuses. À Princeton, la liste de l’équipe comprend une concurrente: Demetra Yancopoulos, une junior de Yorktown Heights, New York.

«Elle a été phénoménale», a déclaré Ayres. «Cela a été une très bonne chose pour nos gars aussi – pour eux de la voir et ce qu’elle en retire. Elle est juste un excellent membre de l’équipe pour tout le monde.

Bien que Princeton n’ait pas de programme pour femmes universitaires, Yancopoulos est en train de recruter d’autres femmes à l’école pour créer son propre club de lutte, a déclaré Ayers. Il y a environ 19 filles déjà inscrites, a-t-il dit.

Dans le New Jersey, la famille Ayres est reconnue pour avoir aidé à faire grandir les filles dans la lutte après avoir fait pression pour que cela devienne un sport parrainé par la NJSIAA en 2019. La fille d’Ayres, Chloé, une lycéenne, est une ancienne championne d’État. Chloé est tombée amoureuse du sport après avoir vu son jeune frère lutter, a déclaré Ayres.

En tant que père, Ayres est conscient de la frustration pour sa fille de gérer les opportunités limitées de continuer à lutter après le lycée. En offrant simplement plus d’opportunités aux lutteuses, cela aide le sport à se développer, a-t-il déclaré.

«La première chose dont vous avez besoin pour que les filles se présentent, ce sont des opportunités», a déclaré Ayres. «Il n’y avait pas de tournoi d’État et il y avait un très petit nombre de filles en compétition dans l’État – puis nous avons ajouté le tournoi d’État, et les chiffres ont explosé pour les filles qui participaient au lycée.

Ayres prédit que l’Université de New Jersey City, en tant que l’un des premiers à adopter la lutte universitaire pour les femmes, s’est positionnée pour être une centrale de lutte pour les lutteuses. Dans quelques années, il restera dans les mémoires comme le lieu de naissance de la lutte féminine universitaire dans le New Jersey.

‘Je ne savais pas si c’était ma place’

Johnae Drumright, un étudiant de première année de Trenton, fait la navette une heure et demie en train et en bus pour se rendre aux pratiques. À l’automne, elle vivait sur le campus. «C’est plus difficile, je ne vais pas mentir», a-t-elle déclaré à propos du trajet. «Mais c’est quelque chose [that] financièrement, je devais prendre cette décision, et j’aime vraiment la lutte, donc ce n’est pas comme le plus gros hoquet.

Le jeune lutteur est tombé amoureux du sport il y a environ trois ans. Elle était habituée à être la seule femme dans la salle lors des compétitions. En 2019, elle a participé au tournoi de championnat national au FargoDome dans le Dakota du Nord avec une équipe entièrement féminine de lutteuses. C’était la première fois qu’elle était entourée de femmes sur le tapis. Maintenant, c’est sa nouvelle norme au NJCU.

« Le New Jersey est vraiment connu comme l’un des meilleurs états pour la lutte », a déclaré Drumright. « Donc, d’entendre qu’il se passe maintenant qu’une équipe de lutte féminine est à Jersey – c’est vraiment excitant, et cela me fait hâte de voir ce qui est venir.

« J’espère que d’autres écoles et collèges suivront afin que nous puissions avoir des équipes plus proches pour lutter », a-t-elle déclaré.

« Si j’avais vu une lutteuse ou même connu le sport à un plus jeune âge, j’aurais définitivement rejoint », a déclaré Drumright. « C’est pourquoi je n’ai presque pas adhéré. Je n’ai jamais vu de lutteuse. C’était juste comme un petit tabou. Je ne savais pas si c’était ma place.

Mais c’était sa place – et bientôt, d’autres femmes verront que c’est la leur aussi.

Suivez Melanie Anzidei sur Twitter @melanieanzidei