« J’aime Chelsea mais Guardiola est si sexy »: la superfan de Blues Maria Liman sonne l’alarme à propos de la supremo espagnole de Man City (PHOTOS)

Chelsea affrontera Manchester City lors de l’affaire entièrement anglaise de samedi à l’Estadio do Dragao à Porto, où les hommes de Thomas Tuchel espèrent remporter le deuxième trophée de la Ligue des champions du règne de Roman Abramovich à Stamford Bridge, mais pour ce faire, ils devront vaincre L’équipe de City conquérante de Guardiola qui a dominé le football anglais ces derniers mois.

Manchester City entrera dans le match phare de samedi en tant que petit favori pour revendiquer ce qui serait sa toute première couronne en Ligue des champions, mais se méfiera de l’équipe de Chelsea renaissante de Tuchel dont la forme est exemplaire depuis que la légende du club allemand a succédé à Frank Lampard à Stamford Bridge. hot-seat en janvier.

La série de succès de Chelsea comprenait une paire de victoires contre Manchester City – une fois en championnat et l’autre en FA Cup – toutes deux survenues au cours des six dernières semaines.

Et si Chelsea doit marquer trois points au rebond contre les champions d’Angleterre, cela signifiera que la pièce d’argenterie la plus convoitée du continent se rendra dans le sud-ouest de Londres pour la première fois depuis 2012 – et la pittoresque Liman dit qu’elle croit ce sera le résultat.

« C’est dommage que je ne puisse pas être à Porto maintenant« , a écrit la fille russe de 27 ans via une traduction.

« Qui marquera des buts aujourd’hui ? La Ligue des champions approche à grands pas. Comment se sentir ? J’adore Chelsea, mais Guardiola est tellement sexy.

« Qu’est-ce que tu penses? Quelles sont les prédictions ?«

Elle a conclu en disant qu’elle s’attend à ce que Chelsea s’impose dans ce qu’elle dit être une rencontre nerveuse et tendue.

« Je pense qu’il n’y aura pas beaucoup de buts, un maximum, et celui-là sera marqué par Chelsea. »

Guardiola, quant à lui, poursuivra son troisième titre en Ligue des champions et son premier en une décennie depuis qu’il a remporté le trophée avec Barcelone en 2009 et 2011. Le match sera la dernière apparition en bleu clair de la légende de City Sergio Aguero, avec l’attaquant argentin attendu déménager à Barcelone avant la saison prochaine.

Les espoirs de Liman de voir Chelsea battre l’équipe « sexy » de Guardiola ont été renforcés par le retour en forme du milieu de terrain clé N’Golo Kante et du gardien de but Edouard Mendy, qui ont tous deux repris l’entraînement cette semaine après une blessure et devraient commencer la finale.

Si les troupes de Tuchel réussissent samedi soir à Porto, vous pouvez vous attendre à ce que Liman publie une autre célébration légèrement vêtue sur son compte Instagram de plus de 1,3 million – un nombre qui pourrait également augmenter dans les prochains jours.