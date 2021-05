J’aime ces ajouts à venir sur Google Maps

Google a annoncé une solide gamme de nouvelles fonctionnalités destinées à Google Maps cette année à Google I / O de cette semaine. Que ce soit pour vous aider à vous rendre à destination plus en toute sécurité ou pour vous aider à éviter les foules, Maps a évolué à un rythme rapide et nous sommes là pour cela.

Détaillé aujourd’hui, les gens peuvent s’attendre à un nouvel outil de navigation dans les coulisses qui prendra en compte les «événements de freinage brutal» pour vos options de routage. Les moments de freinage brusque, définis comme des incidents sur un itinéraire qui entraînent une forte décélération d’un conducteur, peuvent être un indicateur avancé de la probabilité d’accident de voiture. Dans cet esprit, le système de Google prendra en compte ces événements lorsqu’il vous montrera un itinéraire particulier.

Chaque fois que vous obtenez un itinéraire dans Maps, nous calculons plusieurs options d’itinéraire vers votre destination en fonction de plusieurs facteurs, comme le nombre de voies d’une route et la distance d’un itinéraire. Avec cette mise à jour, nous emprunterons les itinéraires les plus rapides et identifierons celui qui est susceptible de réduire vos chances de rencontrer un moment de freinage brusque. Nous recommanderons automatiquement cette route si l’ETA est la même ou si la différence est minime.

Live View fait également un peu de travail, avec des informations plus riches destinées à ceux qui utilisent l’outil AR. Par exemple, lorsque vous regardez via Live View, les informations professionnelles peuvent être visibles sur les emplacements pris en charge. Vous pourrez même cliquer sur les entreprises et ouvrir leurs informations. Comme vous pouvez le voir dans le GIF ci-dessous, des panneaux de signalisation plus détaillés sont placés sur les routes pour vous aider à savoir exactement où vous vous dirigez. Google précise également que si vous voyagez, Live View vous indiquera où vous vous trouvez par rapport à des endroits comme votre hôtel. Plus besoin de me perdre à New York.

Google Maps a été en mesure de montrer à quel point un endroit particulier est occupé depuis un moment. Prochainement, la possibilité de vérifier le taux d’activité d’une zone entière, comme indiqué ci-dessus dans l’image d’en-tête. Vous recherchez une vie nocturne branchée? Vous recherchez ce marché fermier insaisissable? Cette fonctionnalité vous aidera.

Et enfin, Google espère faire de Google Maps une expérience plus personnalisée pour chaque utilisateur. Pour ce faire, il cessera de vous montrer des emplacements non pertinents lorsque vous ouvrirez Google Maps, en fonction de facteurs tels que si vous voyagez ou à quelle heure de la journée.

Si vous habitez à New York et que vous ouvrez Maps à 8 heures du matin en semaine, nous mettrons en évidence des cafés à proximité – au lieu de restaurants – afin que vous puissiez commencer votre journée avec une dose de caféine. Et si vous êtes en week-end, il vous sera plus facile de repérer les sites d’intérêt locaux et les attractions touristiques directement sur la carte. Vous voulez plus d’options? Appuyez sur n’importe quel endroit pour voir des endroits similaires à proximité.

Ce sont de bonnes choses, bientôt disponibles sur Google Maps.

