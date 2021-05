«  J’aime ce que j’aime  »: Katlyn Chookagian de l’UFC élucide le mystère du déluge de pornographie sur Twitter (VIDEO)

L’ancien challenger au titre des poids mouches Chookagian a surpassé Araujo sur le chemin d’une victoire par décision unanime sur la carte principale du Toyota Center de Houston alors que « Blonde Fighter » a remporté trois victoires lors de ses quatre derniers voyages dans l’octogone.

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par ufc (@ufc)

Mais en plus de décomposer le concours et de regarder ce qui va suivre, certains membres des médias avaient une question plus brûlante à poser à Chookagian: à savoir, pourquoi le compte Twitter de la star des poids mouches a-t-il « aimé » un flux constant de vidéos porno ces dernières semaines?

Heureusement, le combattant, qui compte un peu plus de 23000 abonnés sur la plate-forme de médias sociaux, avait les réponses.

« Quoi? J’aime ce que j’aime » Chookagian a commencé en plaisantant avant d’adopter un ton plus sérieux.

Je l’ai demandé pic.twitter.com/CElmdwXh9l – Oscar Willis (@oscarswillis) 16 mai 2021

«Mon Twitter a été piraté il y a deux mois, ou je pensais simplement avoir perdu mon mot de passe.

«J’ai essayé d’accéder à mon application et je ne pouvais pas entrer… Pendant des années, mon Twitter est toujours piraté, mais il suit généralement un groupe de stars du porno.

« Cette fois, je suppose que cela dure depuis des mois, et je ne m’en suis rendu compte que cette semaine. »

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Katlyn Chookagian (Cerminara) (@blondefighter)

« Mais je suppose qu’avec le combat en cours cette semaine et la promotion du combat, les gens ont commencé à le remarquer, » elle a ajouté.

« Ce n’était pas moi, mais toute la semaine je me suis concentré sur mon combat et non sur Twitter. »

Bien que le mystère ait été élucidé, certains fans ont rapidement plaisanté sur le fait que l’excuse du « piratage » était une histoire probable – bien que dans la défense de Chookagian, 32 ans, elle ait tweeté il y a plusieurs années à propos du problème avec son compte.

« Pourquoi mon Twitter est-il constamment piraté et suit automatiquement des centaines de comptes pornographiques? » a demandé la star en septembre 2017.

Pourquoi mon Twitter est-il constamment piraté et suit automatiquement des centaines de comptes pornographiques? – Katlyn Chookagian (@blondefighter) 29 septembre 2017

katlyn chookagian: « oh non, j’ai été piraté » pic.twitter.com/rHJj0fvlMs – Stanky (@stankymma) 14 mai 2021

Après avoir semblé souffrir du même problème en 2019, Chookagian a même dû implorer « mecs aléatoires »arrêter de l’envoyer « Des clichés d’eux se branlant et / ou du porno qu’ils regardent », après que les hommes en question aient peut-être cru que le combattant accueillerait le contenu pour adultes.

L’impressionnante victoire de Chookagian samedi soir a consolidé son statut de l’un des noms les plus difficiles à battre dans les rangs féminins de 125 livres, en améliorant son record à 16-4, dont neuf victoires dans l’octogone UFC.