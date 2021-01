Ce n’était pas difficile pour Stanley Tucci et Colin Firth de jouer un couple marié.

Les deux sont proches depuis qu’ils ont joué dans le téléfilm « Conspiracy » en 2001: se soutenir mutuellement grâce à la séparation de Firth de sa femme Livia Giuggioli en 2019 et à la mort de la première femme de Tucci, Kate, d’un cancer du sein en 2009. Ils ont tous deux vivent à Londres et leurs enfants sont amis, ils avaient donc déjà une connexion palpable au moment de tourner le drame romantique « Supernova » (en salles vendredi, disponible en version numérique le 16 février).

«Quand vous êtes très ami avec quelqu’un, que vous avez vécu tellement de choses et partagé tellement de choses, vous commencez à vous sentir comme un couple marié», dit Tucci. En tant qu’acteurs, « vous êtes catapulté dans ces relations où vous devez être intime avec les gens, émotionnellement ou physiquement. Quand c’est une personne que vous connaissez depuis 20 ans, cela rend juste un peu plus facile. »

Cette affection vécue était impérative pour « Supernova », une histoire tranquillement déchirante sur les partenaires de vie Tusker (Tucci) et Sam (Firth), qui se lancent dans un dernier road trip. Nous apprenons bientôt que Tusker a reçu un diagnostic de démence précoce et que le couple doit prendre des décisions difficiles sur la meilleure façon de prendre soin de lui tout en maintenant sa qualité de vie.

«C’était intéressant pour moi de voir comment la démence a changé les relations et l’amour», déclare le scénariste / réalisateur Harry Macqueen. « Vous passez d’une partie à part entière avec cette personne à son soignant. Cette transition n’était pas quelque chose que j’avais déjà vu à l’écran. »

Tucci, 60 ans, est un acteur de soutien au cheval noir, candidat aux Oscars pour le très apprécié « Supernova » (88% positifs sur Rotten Tomatoes). Il appelle de chez lui en Angleterre, où il trouve «un sens de la raison» dans la cuisine et termine son nouveau livre «Taste: My Life Through Food», sorti cet automne.

Q: Vous vous êtes initialement inscrit pour jouer le personnage de Colin, mais vous avez fini par changer de rôle. De qui était ce choix?

Stanley Tucci: Colin l’a suggéré et je pensais la même chose. Chaque fois que je le lisais, je me disais « Quelque chose ne va pas ». Les deux personnages sont tellement complexes, mais il y avait quelque chose de rythmique dans l’écriture (de Tusker) qui me semblait plus juste. La façon dont il détourne l’émotion avec humour, puis aussi sa soudaine franchise.

Q: Comment vos propres expériences de mariage et de deuil ont-elles influencé votre performance? (Tucci a épousé Felicity Blunt, la sœur de l’actrice Emily, en 2012, et ils partagent deux jeunes enfants: Matteo, 6 ans, et Emilia, 2 ans)

Tucci: Ces choses ne font que partie de vous. Vous ne pouvez pas vous empêcher de les exploiter, que vous le vouliez ou non. Surtout quand vous atteignez mon âge et que vous avez beaucoup d’amis décédés et une femme décédée, vous êtes très conscient du chagrin.

Q: Vous animez une émission de voyage culinaire, «Stanley Tucci: Searching for Italy», sur CNN (première le 14 février). Cela a-t-il été un rêve de toute une vie?

Tucci: J’ai pensé à cette idée peut-être il y a une dizaine d’années maintenant: décomposer l’Italie d’une région à l’autre, se concentrer sur la cuisine et les forces qui ont créé cette cuisine, qu’elles soient géographiques, politiques, religieuses, socio-économiques. L’Italie a été envahie au cours des 2000 dernières années par tant de personnes différentes qu’elles ont influencé la cuisine.

Q: Une vidéo de vous en train de faire un Negroni est devenue virale en lock-out, et vous avez partagé des procédures similaires depuis. Qu’est-ce que ça fait d’être le type de cocktail incontournable d’Internet?

Tucci: Je suis sûr qu’il y a beaucoup de barmans qui secouent la tête, même si j’ai été formé comme barman il y a 40 ans. J’adore faire des cocktails. Je pense que c’est vraiment amusant. Ce n’est pas un perdu l’art – c’est un art qui prend vraiment tout son sens maintenant, et je pense que c’est génial. J’aime ce peu d’élégance dans la vie.

Q: Lorsque le monde s’ouvre à nouveau et que vous pouvez enfin vous asseoir dans un bar: Quelle est la première boisson que vous commandez et où?

Tucci:Il y a un endroit dans l’Upper West Side de Manhattan appelé Cafe Luxembourg. C’est vraiment super et c’est là que j’ai commencé à boire des martinis. J’adorerais pouvoir y retourner et prendre un martini.

Q: La robe d’inauguration de Lady Gaga a rappelé à de nombreuses personnes la mode « The Hunger Games ». (Tucci a joué l’excentrique César Flickerman dans la franchise de films pour jeunes adultes.) Avez-vous dû faire une double prise?

Tucci: Un petit peu! Je l’ai regardé et je ne pouvais pas vraiment comprendre ce que cela me rappelait. Puis (une de mes filles aînées) a dit: « Oh, mon Dieu, comme » The Hunger Games! » « Et je me suis dit: » Oh, ouais, c’est ce que c’est. » À plus grande échelle, bien sûr.

Q: En parlant de vos autres films, « The Devil Wears Prada » fête ses 15 ans cette année. Qu’est-ce que les fans vous demandent ou vous citent le plus?

Tucci: Les gens adorent « Ceignez vos reins », bien sûr. Et ils demandent simplement comment c’était et était-ce amusant. Bien sûr, c’était amusant – c’était un super groupe de personnes. (La scène bleu céruléen emblématique de Meryl Streep, en particulier) était magnifiquement écrite. Et sa livraison? Personne ne pouvait faire ça à part elle.