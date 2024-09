« J’aime bien Nick… Il marque… Il faut faire d’autres choses aussi pour être un joueur complet, mais c’est un nouveau départ avec un nouvel entraîneur »

Avant le camp d’entraînement de 2024, le directeur général Brad Treliving a discuté l’ajout de Max Pacioretty sur un PTO l’état de blessure de Jani Hakanpaa, Nick Robertson signe à temps pour le camp et la volonté d’Easton Cowan d’obtenir un emploi dans la LNH cet automne.

Quel genre de rôle envisagez-vous pour Max Pacioretty ?

Treliving:On verra. Avec Max, c’est un vétéran qui a été en proie à des blessures ces dernières années.

Un peu de contexte : nous avons amené Max il y a environ un mois ou trois semaines pour quelques jours, et il était très ouvert non seulement à passer un examen médical, mais aussi à monter sur la glace pour que nous puissions voir où il en était.

Il a l’impression d’avoir passé deux ans, deux ans et demi, sans vraiment avoir eu l’occasion de s’entraîner. Il a fait une rééducation. Il est revenu l’année dernière et a sauté le pas à mi-saison. À la fin de l’année, il sentait qu’il n’était pas là où il voulait être physiquement.

Il a pu s’entraîner pendant tout l’été. On verra. On s’attend à ce qu’il arrive et qu’il nous apporte plus de profondeur. Tout cela va se régler au camp. Je sais que nous sommes tous excités quand nous voyons des joueurs ajoutés. Ce que nous essayons de faire, c’est de rendre notre effectif aussi profond que possible.

Il y aura beaucoup de gens qui se bousculeront pour obtenir un emploi. Craig et son équipe d’entraîneurs détermineront où chacun s’intègre et avec qui il s’intègre. Nous essayons simplement de leur donner autant d’options que possible.

Nous sommes impatients de voir Max et de le mettre à niveau. Nous allons terminer le camp et voir comment tout se passe. J’espère qu’il pourra nous aider.

Pacioretty est-il en mesure de concourir pour un poste, ou s’attend-on à ce qu’il soit signé ?

Treliving:Tout le monde est en compétition pour un poste, n’est-ce pas ? Il faut passer par un camp. Je m’attends à ce que le camp d’entraînement pour les jeunes soit parfois un peu différent du camp d’entraînement pour les vétérans. Je m’attends à voir où tout cela mène.

Je m’attends à ce qu’il soit avec nous, mais chacun doit mériter sa place ici, que ce soit dans l’effectif ou en jouant avec qui. Cela nous donne beaucoup d’options différentes.

Pour moi, il y a de la profondeur sur ce côté gauche maintenant. Nous avons Nick [Robertson] C’est fait. Il pousse. L’une des choses qui nous a fait avancer cet été, c’est que nous avons perdu Bert, mais il y a encore beaucoup à prendre pour les plus jeunes : Nick et Bobby [McMann]qui nous a manqué quand il était absent, et nous ajoutons Max [Pacioretty] au mélange. Nous avons Easton [Cowan]qui est un enfant qui va pousser. Si vous lui demandez, il va pousser.

Nous ne jouons pas pour de vrai pendant un mois. Cela va s’arranger tout seul. Ce sont les joueurs qui vous font savoir où ils se situent.

Pacioretty n’est pas encore tout jeune, mais pensez-vous que le nouvel environnement et l’enthousiasme compenseront cela ?

Treliving:Je sais que parfois, on a envie de tout radier dès qu’on atteint la trentaine. Moi, je dois être radié depuis longtemps. On verra.

Pour moi, ce qui est encourageant chez Max, c’est qu’il se maintient en très bonne condition physique. Il a eu le temps de guérir, n’est-ce pas ? Ce sont des blessures graves qu’il a subies. Il a consacré beaucoup de temps à se remettre en forme.

Peu importe votre âge, vous avez besoin de l’été pour vous entraîner et vous préparer pour la saison. C’est difficile quand vous êtes en rééducation. Vous essayez de retrouver la santé plutôt que de vous préparer à la compétition. Il a certainement l’air d’être dans cette situation.

Quel est l’état de santé de Jani Hakanpaa après sa blessure au genou ?

Treliving:Évidemment, il y a eu un petit retard avec Jani. Nous avons eu Jani ici plus tôt cet été pour un certain temps. Notre équipe de performance s’y est rendue deux ou trois fois. Il était en rééducation jusqu’à ce que lui et nous nous sentions en confiance. Nous verrons comment cela se passe.

Il y a toujours un risque pour quiconque revient d’une blessure. Il a beaucoup travaillé. Je crois qu’il a subi une opération et une scopie du genou en mars. Il a suivi une période de convalescence puis de rééducation, mais il va bien.

Il va bien et nous allons maintenant pouvoir le garder tous les jours. Nous verrons où cela nous mènera.

Avez-vous demandé à vos spécialistes d’examiner Hakanpaa pour obtenir une lecture finale à ce sujet ?

Treliving: Oui, c’était un projet qui a duré tout l’été. Nos parents sont allés là-bas deux ou trois fois. Ils ont passé du temps avec lui et les personnes avec qui il était en rééducation. Ils ont été impliqués dans ce processus. Nous l’avons amené ici.

Maintenant, nous avançons.

Hakanpaa est le troisième défenseur que vous avez ajouté à la défense. Pouvez-vous nous parler de la reconstruction que vous avez effectuée à ce poste ?

Treliving: Comme je l’ai dit, nous avons essayé de changer notre défense. En faisant venir Tanev, il apporte beaucoup à la table, n’est-ce pas ? Sa force n’est pas seulement sa capacité à mettre en échec et à défendre, mais il peut aussi déplacer les rondelles. [Ekman-Larsson] c’est pareil.

Nous avons de la flexibilité sur les côtés gauche et droit. Jani, pour moi, est spécialisé dans l’infériorité numérique. Il y a aussi d’autres joueurs. Nous avons essayé d’ajouter de la profondeur à l’équipe, n’est-ce pas ? En y regardant de plus près, nous avons neuf ou dix joueurs de profondeur. Et puis nous avons toujours des jeunes qui poussent.

J’ai hâte de voir comment tout cela va se dérouler. Craig et son équipe ont des choses à noter sur le tableau blanc, mais en attendant que vous arriviez ici et que vous voyiez qui a une alchimie avec qui…

Cela nous donne un peu de flexibilité. Il y a un peu de tout. Nous avons de la rondelle qui bouge. Nous avons des gars qui peuvent jouer en avantage numérique. Nous avons des gars qui peuvent jouer en infériorité numérique. Nous avons des gauchers et des droitiers.

C’est une bonne nouvelle en septembre. On verra bien ce que ça donne à partir de maintenant.

Et il y a aussi la question du plafond.

Treliving:Il y a un plafond et un tas de considérations. Nous avons beaucoup de joueurs.

Cela faisait partie du processus au fur et à mesure que nous avancions. Vous essayez d’ajouter autant que vous le pouvez. Vous faites toujours des ajustements au cours de l’année, mais il se peut qu’un joueur arrive un mois ou deux après le début de la saison et vous apporte de la profondeur.

Il y a un certain nombre de joueurs, tant chez les Leafs que chez les Marlies, qui nous donnent beaucoup de concurrence à l’arrière.

Comment avez-vous convaincu Nick Robertson de cette opportunité ?

Treliving: Ce n’est pas une vente. On en fait beaucoup. Il faudrait lui demander, mais Nick a traversé des moments difficiles ici, n’est-ce pas ? Certains de ces moments sont liés à des blessures, et parfois, avec de jeunes joueurs, leur jeu est encore en évolution.

J’ai une bonne relation avec Nick. Nous avons discuté tout l’été. Tu lui as expliqué : « Voici la situation. » Chacun doit gagner ses galons.

J’aime bien Nick. Il marque des buts. Il faut aussi faire d’autres choses. Il faut peaufiner son jeu. Il faut être un joueur complet. Mais c’est un nouveau départ, avec un nouvel entraîneur et une nouvelle opportunité.

Depuis qu’il est ici, il est tout excité. J’ai hâte de le voir.

Qu’est-ce qui a marqué Easton Cowan et comment s’est-il montré jusqu’à présent au camp des recrues ?

Treliving:Je ne sais pas s’il y a quelque chose de nouveau. C’est un joueur compétitif. Il a passé un très bon été. Ce fut un été court parce qu’il a joué tard et a commencé tôt avec le camp de l’équipe junior canadienne. J’étais là-bas à Plymouth au début du mois d’août.

Il est tout simplement compétitif. Un chien sur un os. Un très bon joueur.

C’est aussi un jeune joueur. Vous voulez vous assurer de le mettre en position de réussir et de ne pas précipiter le processus.

Il est impatient de commencer cette semaine. Il sera impatient au camp. C’est pour cela qu’il y a un camp d’entraînement et de démonstration. Nous verrons très bientôt où il en est.