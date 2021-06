J’aime beaucoup Android 12

Sur cet épisode de la Spectacle de vie de droïde, nous parlons d’Android 12 Beta 2 et à quel point il est génial, avec son thème de fond d’écran, son nouveau geste, sa zone de notification remaniée, et plus encore.

Nous plongerons également dans les dernières nouveautés sur le Pixel 6, la saga Wear OS entre Google et Qualcomm, la disponibilité étrange de Google Chat et tout ce que OnePlus fait avec OPPO.

Trivia est de retour et nous avons 10 $ de crédit Google Play pour tous les gagnants.

Nous serons en direct à 10h00 Pacifique (13h00 heure de l’Est).