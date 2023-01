Jailton Almeida est le combattant à surveiller

À l’UFC 283, Jailton Almeida cherche à améliorer son record global de MMA à 18-2-0 alors qu’il affronte le poids lourd classé n ° 15, Shamil Abdurakhimov.

Le samedi 21 janvier, l’UFC 283 se déroulera en direct de la Jeunesse Arena de Rio de Janeiro, au Brésil. Le spectacle devrait être titré par un gros combat pour le titre des poids lourds légers entre le n ° 2 Glover Teixeira et le n ° 7 Jamahal Hill. Le vainqueur sera couronné nouveau champion des mi-lourds, puisque le champion d’origine, Jiri Prochazka, est actuellement sur l’étagère. Cependant, dans les préliminaires, nous verrons enfin le combat des poids lourds entre le non classé Jailton Almeida et le n ° 15 Shamil Abdurakhimov. Almeida sera le combattant à surveiller à l’UFC 283.

Ce combat est très attendu depuis septembre 2022. C’était quelque chose que les fans n’étaient pas sûrs de voir un jour. Les deux hommes devaient s’affronter en septembre, puis à nouveau en octobre avant que les deux combats ne soient annulés. Cependant, cela semble maintenant être un coup avec Almeida dans l’espoir de se faire un nom dans la division des poids lourds. Almeida, qui se bat chez les poids lourds légers, a depuis fait le saut dans la division des poids lourds et cherche à se faire un nom ici.

Almeida a remporté ses quatre derniers combats à l’UFC, dont un dans la série Contender, et quatre de ses cinq derniers combats dans le MMA. S’il est principalement un spécialiste de la soumission, Almeida peut aussi être aussi mortel avec ses poings. Avec Abdurakhimov, Almeida devra principalement se concentrer sur ses mains et ses jambes car il est un gros finisseur à élimination directe et est moins susceptible d’utiliser des soumissions.

Jailton Almeida cherche à devenir classé alors qu’il affronte Abdurakhimov

Entrant dans ce combat, Almeida est actuellement non classé dans la division des poids lourds. Une victoire sur Abdurakhimov, selon toute vraisemblance, pourrait mettre Almeida en position de se classer dans la division des poids lourds. Bien qu’Abdurakhimov ne soit pas en reste, Almeida pourrait utiliser ses prouesses de soumission pour l’achever.

Almeida est l’un des combattants les plus sous-estimés aujourd’hui. Bien qu’il n’ait pas encore remporté l’or à l’UFC, une victoire sur Abdurakhimov pourrait le placer dans le classement pour qu’il se fraye un chemin jusqu’au sommet. Bien que la route soit longue, Almeida a une tonne d’avantages et ne devrait être pris à la légère par aucun de ses adversaires.