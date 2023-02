Jailer vs Indian 2 : Rajinikanth et Kamal Haasan vont avoir un méga clash au box-office [Full Report]

Le cinéma tamoul va assister à des méga sorties en 2023, dont Jailer de Rajinikanth et Indian 2 de Kamal Haasan. Les fans attendent la sortie des deux films très attendus. Les deux films de mégastars tamoules devraient sortir cette année et les reposts suggèrent qu’ils sortiront le même. Si les rapports sont vrais, alors ce sera un grand affrontement dans l’industrie cinématographique tamoule.

Selon les rapports de l’industrie, Jailer et Indian 2 avec respectivement Rajinikanth et Kamal Haasan sortiront à la même date. Certes, ces très attendus sont programmés pour la sortie de Diwali. Prétendument Jailer et Indian 2 sortiront sur les écrans le 10 novembre 2023. Si l’on en croit les rapports, Rajinikanth et Kamal Haasan verrouilleront les cornes au box-office après 18 ans. Les deux mégastars se sont affrontées au box-office la dernière fois, c’était en 2005, lorsque leur film Chandramukhi et Mumbai Xpress sont sortis. Rajinikanth a titré le drame d’horreur le plus populaire Chandramukhi tandis que Kamal Haasan a dirigé la comédie noire Mumbai Xpress.

En ce qui concerne les films, Indian 2 est un thriller d’action politique. Il s’agit d’une suite du film à succès Indian de Kamal Hasan en 1996. Le film mettra en vedette Kamal Haasan en tant que vieux justicier qui reprendra son personnage de Senapathy. Après un accident sur les plateaux de tournage, le long tournage en attente a repris l’année dernière. Le deuxième volet devrait sortir après près de 26 ans. Indian 2 mettra en vedette Kamal Haasan, Kajal Aggarwal, Rakul Preet Singh, Siddharth et Bobby Simha dans les rôles principaux. Le film est réalisé par S Shankar et Udayanidhi Staline de Red Giant Movies financera Indian 2 en association avec Lyca Productions.

Jailer est un film de comédie d’action réalisé par Nelson Dilipkumar. Le film met en vedette Rajinikanth, Ramya Krishnan, Shiva Rajkumar, Thamannah Bhatia, Yogi Babu. le tournage se déroule actuellement à Jaisalmer, Rajasthan. Jailer est produit par Kalanithi Maran sous les bannières de Sun Pictures.