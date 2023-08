Jailer US Box Office: Rajinikanth filme une tornade, dépasse les 2 millions de dollars en deux jours et devient le film indien le plus rentable

Les fans de Rajinikanth adorent Jailer. Les fans de Thalaiva du monde entier apportent un grand nombre pour le film de Nelson Dilipkumar. Jailer est un film parfait sur mesure pour la superstar. Le swag de Rajinikanth, la musique palpitante d’Anirudh Ravichander et les moments d’élévation en font un blockbuster. Jailer a gagné 920 000 USD grâce à ses premières émissions aux États-Unis. Le film a franchi la barre des 2,5 millions de dollars en seulement deux jours. Il est prêt à dépasser Vikram de Kamal Haasan qui a rapporté 2,8 millions de dollars au cours de sa vie. Les autres films à succès aux États-Unis incluent Ponniyin Selvan et 2.o. de Rajinikanth.

Box office du geôlier Vs Ponniyin Selvan

Le film arrive maintenant pour Ponniyin Selvan qui a fait Rs 43 crores sur le seul marché américain. Le film de Mani Ratnam a été extrêmement bien accueilli par le public tamoul. Rajinikanth est l’une des plus grandes stars indiennes à l’étranger. Le film a rapporté Rs 70 crores dans le monde le jour de son ouverture. Il a également obtenu la plus grande ouverture pour tous les films indiens sur le marché américain. Il est maintenant en tête et comment. Pathaan a gagné Rs 36 crores plus sur les marchés étrangers le premier jour. Cela comprenait les 1,8 million de dollars le jour de l’ouverture. Mais Jailer n’a pas encore été libéré au Canada.

Jailer star Rajinikanth roi des marchés d’outre-mer

Il ne fait aucun doute que Rajinikanth est le roi des marchés étrangers des stars indiennes. Il a de nombreux fans, même dans des endroits comme le Japon, des pays d’Asie du Sud-Est comme la Malaisie, Singapour et le Moyen-Orient. Certains fans sont même venus du Japon pour regarder Jailer avec le public principal de Rajinikanth au Tamil Nadu. Son film Kabali a également obtenu une grande ouverture à l’étranger.

MK Staline a également fait l’éloge du geôlier. Nelson Dilipkumar a également remercié le ministre en chef de l’État. Il a écrit: « Merci beaucoup, honorable ministre en chef @mkstalin, monsieur, d’avoir regardé #geôlier, merci pour toute l’appréciation et la motivation, monsieur, les acteurs et l’équipe sont vraiment satisfaits de vos paroles. » Jailer met également en vedette Tamannaah et elle est pétillante. Rajinikanth est de retour en forme avec le film.