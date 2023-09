Jailer sur OTT : la star de Rajinikanth affrontera Jawan de Shah Rukh Khan

Rajinikanthla dernière version de Geôlier s’est avéré être un succès retentissant. Le film sorti le 10 août a battu plusieurs records au box-office. Rajinikanth a prouvé qu’il était l’OG Thalaivaa en livrant l’un des plus gros succès de 2023. Le film a franchi la barre des Rs 600 crore au box-office. Maintenant, voici une autre bonne nouvelle pour tous les fans de Rajinikanth. Les créateurs de Geôlier ont officiellement annoncé sa date de sortie OTT. Geôlier sortira le 7 septembre. Le même jour Shah Rukh Khan Jawan sort en salles.

Actualités du divertissement: Geôlier entrer en conflit avec Jawan

Oui, tu l’as bien lu! Rajinikanth Geôlier sera présenté en première sur Amazon Prime Video le 7 septembre. La plateforme OTT a partagé la nouvelle sur X (anciennement Twitter). Alors que le buzz pour Jawan est à son apogée, ce mouvement de Geôlier les créateurs ont laissé beaucoup de gens surpris. Rajinikanth et Shah Rukh Khan sont les deux plus grandes superstars du pays et bénéficient tous deux d’un énorme nombre de fans. Avec tout le monde se précipitant pour réserver Jawan billets à l’avance pour assister au premier jour, premier spectacle, il reste à voir si l’audience de Geôlier être affecté de toute façon ou non.

Le geôlier est en ville, il est temps d’activer le mode vigilance ! ??#JailerOnPrime7 septembre pic.twitter.com/2zwoYR6MqV prime vidéo IN (@PrimeVideoIN) 2 septembre 2023

Geôlier est réalisé par Nelson Dilipkumar. Il met en vedette Ramya Krishnan, Yogi Babu, Tamannaah Bhatia et bien d’autres dans des rôles principaux. Récemment, le producteur de Geôlier a offert Rajinikanth en magnifique BMW d’une valeur de Rs 1,26 crore pour célébrer le succès massif de Geôlier. Le film a été produit par Kalanithi Maran.

#JailerSuccessCelebrations continuer! Superstar @rajinikanth On a montré différents modèles de voitures et M. Kalanithi Maran a présenté la clé d’une toute nouvelle BMW X7 choisie par Superstar. pic.twitter.com/tI5BvqlRor Photos du soleil (@sunpictures) 1er septembre 2023

Pendant ce temps, le nouveau film de Shah Rukh Khan Jawan attend avec impatience l’ouverture exceptionnelle au box-office. Selon les rapports, plus de 1,50 lakh de billets ont déjà été vendus en réservation préalable. Il reste encore quatre jours Jawan sortira sur les écrans et on s’attend à ce que le film batte le record établi par le film précédent de Shah Rukh Khan Pathaan.

