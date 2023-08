Jailer: Rajinikanth rencontre UP CM Yogi Adityanath et SP Chief Akhilesh Yadav mais voici pourquoi les fans sont contrariés

Geôlier est le dernier succès au box-office de l’industrie du film sud. Mettant en vedette le puissant Rajinikanth, Tamannaah Bhatia et plus encore, le cinéma est devenu l’un des plus gros succès de l’année. Il a réussi à battre les collections de grands films comme Ponniyin Selvan II et plus. Et tout cela malgré la concurrence de Gadar 2 et OMG 2. Avec tout le succès, Rajinikanth est heureux. Cependant, les internautes se sont récemment énervés à cause d’une vidéo de Rajinikanth rencontrant UP CM Yogi Adityanath pour regarder Geôlier.

Regardez la vidéo de Rajinikanth rencontrant Yogi Adityanath :

Une vidéo qui montre Rajinikanth arrivant pour rencontrer UP CM Yogi Adityanath a l’acteur touchant les pieds du politicien. Certains internautes ont souligné que Yogi Adityanath est plus jeune que Rajinikanth, cette action les a donc bouleversés. Mais maintenant, les fans de Rajinikanth ont sauté en défense. Beaucoup se sont tournés vers Twitter pour prendre le parti de l’acteur et ont déclaré qu’il ne montrait son respect qu’à un moine hindou.

Découvrez les tweets des fans de Rajinikanth ci-dessous :

C’est ainsi que vous respectez le moine hindou. Le fait à noter est que Yogi Adhyanath est plus jeune que Rajinikanth. Besoin d’apprendre beaucoup de Guru Rajini ???#Rajinikanth #YogiAdityanath #Geôlier pic.twitter.com/6dcVnyxUbG Tharun ? (@officialtharun_) 19 août 2023

S’agenouiller devant les moines fait partie du Sanatana dharma. Ce n’est que lorsque vous suivez strictement le Sanatana Dharma que vous aurez la mentalité de faire tout cela. Comme c’est beau de voir un homme de 72 ans toucher les pieds de 51 ans. Aucun ego n’existe, aucune barrière d’âge, tout ce que vous pouvez voir est divin#Rajinikanth #YogiAdityanath pic.twitter.com/txzR3BLoVZ Tharun ? (@officialtharun_) 20 août 2023

A lire absolument par Shri @dushyanthsridar Je suis content que des gens comme lui parlent fortement de cet incident Je suis encore une fois fier de mon oncle @rajinikanth ???????????? tu rock Thalaiva https://t.co/ZakHAWzL48 Madhuvanthi (@YGMadhuvanthi) 20 août 2023

Outre Yogi Adityanath, Rajinikanth a également rencontré le chef du SP Akhilesh Yadav. La superstar a appelé le politicien son ami et a dit : « Il y a neuf ans, j’avais rencontré Akhilesh lors d’une réception à Mumbai. Depuis lors, notre amitié a continué et nous parlons au téléphone. J’étais venu ici il y a cinq ans pour un tournage. , (mais) Akhilesh n’était pas là, et (je) ne pouvais pas le rencontrer. Il est ici maintenant et je l’ai rencontré. Akhilesh Yadav a également partagé une photo de lui étreignant Rajinikanth.

Avez-vous déjà regardé Jailer ? Surveillez cet espace pour plus de mises à jour.