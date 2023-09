Superstar du Sud Rajinikanth a récemment assisté à la rencontre à succès de son film récemment sorti Geôlier. Le film est sorti en salles le 11 août 2023 et est devenu un succès instantané au box-office. Geôlier a jusqu’à présent gagné plus de Rs 650 crore dans le monde et fonctionne toujours avec succès dans les salles. Alors que les fans et les critiques ont inondé le Nelson Dilipkumar réalisateur avec amour et louanges, Rajinikanth a récemment donné sa critique honnête sur Geôlier et a déclaré que le film lui semblait « au-dessus de la moyenne » avant le réenregistrement. La superstar a également crédité le compositeur de musique Anirudh Ravinchander pour rendre le film meilleur.

Rajinikanth remercie Anirudh Ravichander pour avoir élevé Geôlier

L’événement à succès de Geôlier a eu lieu à Chennai en présence de plusieurs acteurs et membres de l’équipe du film, dont Nelson Dilipkumar, Ramya Krishnan, Anirudh Ravichander, Kalanithi Maran, Mrinaa Menon, Tamannaah Bhatia et d’autres. Rajinikanth a distribué des souvenirs spéciaux aux personnes associées au film et a également parlé de GeôlierLe succès au box-office.

Au cours de son discours, Rajinikanth a également parlé de ce qu’il ressentait à l’égard de Geôlier et a dit : « Pour être franc avec vous, avant RR (réenregistrement), je sentais que le film était juste au-dessus de la moyenne. » L’acteur a ensuite crédité Anirudh Ravichander et a ajouté : « C’est Anirudh qui a amélioré le film. Mind Blown. Il a vraiment pris cela comme un défi. Il voulait me donner un coup, et donner un coup à Nelson, son ami. »

L’acteur a également salué les efforts des autres membres de l’équipe du film et a adressé un merci particulier au caméraman Kartik. « Une fois le tournage terminé, il est resté à Bombay pendant plus de 30 jours, a regardé toutes les images et a ajouté un gros effet au film. Et lorsque le monteur Nirmal a pris le film et l’a complètement rempli, l’effet était superbe. « .

À propos Geôlier

Réalisé par Nelson Dilipkumar, le film met en scène Rajinikanth dans le rôle principal. Geôlier présente un ensemble d’acteurs dont Vinayakan, Ramya Krishnan, Yogi Babu, Vasanth Ravi et G. Marimuthu. Le film présente également des camées spéciales de plusieurs célébrités de premier plan, dont Mohanlal, Shiva Rajkumar, Jackie Shroff, Makarand Deshpande et Tamannaah Bhatia.

Geôlier récemment sorti sur le géant du streaming numérique Amazon Prime Video et est devenu l’un des films les plus regardés sur la plateforme.