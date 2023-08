Jailer : le parcours de Mathew alias Mohanlal dans le film inspiré de Breaking Bad ? Les créateurs vont-ils étendre l’univers de Jailer ?

Le film Jailer de Rajinikanth et Nelson Dilipkumar se rapproche de la barre des Rs 600 crore au box-office mondial. Le film a réintégré Thalaiva comme la plus grande superstar du cinéma tamoul. Le butin de Rajinikanth, les dialogues et le rôle de Shivanna dans le rôle de Hukum ont fait du film un régal pour les masses. En outre, beaucoup ont estimé que Nelson Dilipkumar rendait un hommage parfait à Rajinikanth en tant que fan boy après Petta. Désormais, tous les regards sont tournés vers son prochain. Il semble qu’il envisage un film avec la superstar de l’industrie malayalam, Mohanlal. Le film aura un personnage inspiré de la série légendaire Breaking Bad.

Mohanlal dans le rôle de Matthew dans le prochain film de Nelson Dilipkumar

Dans Jailer, Mohanlal alias Lalettan a fait une apparition dans le rôle de Matthew. C’était un homme d’affaires sympathique. Il semble que Nelson Dilipkumar prépare un film sur la vie de Matthew et sur son statut de gangster redouté. Il semble qu’il aura d’autres entreprises pour couvrir ses véritables opérations. Sa vie sera rattachée à l’univers Jailer. Jetez un oeil au tweet ci-dessous…

Le personnage est inspiré de Gus Fring de la série emblématique Breaking Bad. Comme nous le savons, Gus est le principal méchant de la série dramatique policière. L’acteur Giancarlo Esposito a joué ce rôle. Il est également un personnage majeur de Better Call Saul, le préquel de Breaking Bad. Les fans sont ravis après avoir entendu cela. Il veut également que le Dr Shivaraj Kumar, alias Shivanna, soit présent dans la série.

Nelson Dilipkumar se réjouit du succès de Jailer. Il a déclaré qu’il s’attendait à ce que le film obtienne une bonne réponse, mais l’amour du public a été sans précédent. Nelson a déclaré que le compositeur de musique Anirudh Ravichander était extrêmement ému en voyant la réaction des gens au film. Il s’est également ouvert sur Beast. Comme nous le savons, les fans de Thalapathy Vijay et Pooja Hegde attendaient énormément de Beast, mais le film n’a pas très bien fonctionné. Nelson Dilipkumar s’est dit très contrarié au cours des cinq premiers jours. Il semble que Thalapathy Vijay l’appelait à intervalles réguliers pour voir s’il allait bien.