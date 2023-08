Jailer film complet FUITE en ligne sur Tamilrockers et plus: le film Rajinikanth touché par le piratage

Aujourd’hui, les fans de Thalaivaa sont pleinement chargés car Rajinikanthle film Geôlier est arrivé dans les salles. Les fans sont plus que ravis de voir leur star la plus aimée dans son avatar d’action. Sur Twitter, Jailer fait partie des grandes tendances car les fans n’ont que de bonnes choses à dire. Jailer a reçu des critiques positives de tous les coins. Des scènes d’action au point culminant inattendu – les téléspectateurs sont très satisfaits de l’artiste masala. Cependant, voici une triste nouvelle. Jailer a été touché par la piraterie.

Le geôlier est divulgué en ligne

Quelques heures après sa sortie, Rajinikanth’s Jailer a été mordu par un virus de piratage. Le film a été rendu disponible en téléchargement gratuit en qualité HD sur des sites piratés comme Filmyzilla, Ibomma, TamilYogi, Tamilblasters, Movierulz, Tamilrockers, et plus encore, comme le rapporte Asianet.Newsable. Alors que les émissions matinales de Jailer font salle comble, les réalisateurs du film ont été touchés par un gros problème, à savoir le piratage.

Le piratage est une infraction pénale conformément à la loi sur le droit d’auteur de 1957. Il n’a pas seulement un impact sur les recettes au box-office d’un film, mais il est également irrespectueux envers les centaines de personnes qui travaillent dur pour faire un film. Du réalisateur, des acteurs aux techniciens et au personnel, beaucoup de choses entrent dans la réalisation d’un film et le piratage gêne tout le monde. C’est strictement non ! Chez BollywoodLife, nous condamnons sincèrement l’acte de piratage. L’industrie cinématographique est aux prises avec le piratage depuis longtemps et malgré les tentatives et les demandes, le piratage ne s’arrête pas.

Tout sur Geôlier

En parlant de Jailer, le film met en vedette Rajinikanth dans le rôle principal. En dehors de lui, Tamannaah Bhatia, Shiva Rajkumar, Ramya Krishnan et d’autres jouent un rôle central dans le film. La superstar Mohanlal fait également partie de Jailer. La musique du film a été donnée par Anirudh.

Découvrez quelques réactions sur Twitter à propos de Jailer ici.

#Geôlier – Gagnant ? [#ABRatings – 3.75/5] Superbe première mi-temps et deuxième mi-temps au-dessus de la moyenne ? Peu de retards en seconde période !! C’est Superstar #Rajinikanthc’est un one man show ? Interval & Climax étaient Goosebumps ?? Excellente réponse pour #Mohanlal & #Shivarajkumar rôle étendu ? Anirudh pic.twitter.com/N7TeEqYJE7 AmuthaBharathi (@CinemaWithAB) 10 août 2023

Nelsaaaaaaaaaaaaa ? Qu’est-ce qu’un cinéaste déjanté ??#Geôlier est tout ce que je voulais ! En attendant d’en voir plus ? Performances saisissantes de #Thalaïvar @rajinikanth ?@Nelsondilpkumar S Abishek Raaja (@cinemapayyan) 10 août 2023

Dites non au piratage et allez voir Jailer au cinéma.