Jailer et autres Top 10 des films doublés les plus rentables de tous les temps au Karnataka

Dans le morceau à venir de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, on voit Akshara (Pranali Rathod) aller au tribunal, mais elle vient soutenir Abhimanyu. Eh bien, il est possible qu’Akshara reçoive des photos et des vidéos qui prouveront qu’Abhimanyu (Harshad Chopda) est innocent. Yeh Rishta Kya Kehlata Hai vient avec plus de rebondissements quand Akshara prouve enfin son innocence. Attendons de voir le twist. Les paroles de Manjari se réaliseront-elles ? AbhiRa se réunira-t-il? Voyons ce qui se passe ensuite.

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai est l’une des meilleures émissions de télévision, et les téléspectateurs sont toujours avec les personnages de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai tout au long de leur long voyage, mais dans tous les hauts et les bas, les téléspectateurs soutiennent toujours la meilleure émission. La première année, nous avons vu Naitik et Akshara, alias Karan Mehra et Hina Khan, diriger le spectacle. Après quelques années, Naira et Kartik, alias Shivangi Joshi et Mohsin Khan, dominent le spectacle. Maintenant, dans la troisième génération, nous avons Akshara et Abhimanyu, alias Pranali Rathod et Harshad Chopada, mais la quatrième piste est très intéressante car nous voyons qu’Akshara prouve l’innocence d’Abhimanyu devant le tribunal et remporte finalement sa première affaire. Maintenant, les téléspectateurs attendent avec impatience la piste de réunion d’AbhiRa.