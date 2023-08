Jailer Box Office Collections Day 1: Rajinikanth et Tamannaah Bhatia Starrer battent des records PS 1

La sortie très attendue de Jailer, avec Rajinikanth, est enfin sortie en salles, et les premiers indicateurs suggèrent que l’ouverture du film pourrait battre des records. Réalisé par Nelson Dilipkumar, le film a Tamannaah Bhatia, Mohanlal, Jackie Shroff, Shiva Rajkumar et Ramya Krishnan jouant les rôles principaux. Le film s’est ouvert à des critiques incroyables et à d’énormes collections au box-office. Le film devrait atteindre un impressionnant premier jour brut d’environ Rs 49 crore à travers l’Inde.

Une ventilation régionale révèle que le Tamil Nadu pourrait contribuer environ Rs 25 crore à ce total, avec un crore Rs 11 supplémentaire prévu du Karnataka. Le marché Andhra Pradesh-Telangana devrait ajouter Rs 7 crore à la collection. Cependant, il semble que l’influence de Rajinikanth ne s’étende pas aussi fortement aux États du nord, car des films hindis concurrents comme Gadar 2 et OMG 2 sortent également vendredi. Cela suggère que les films tamouls et hindis s’adresseront probablement à leurs publics régionaux respectifs.

Des rapports antérieurs indiquaient que l’agrégateur de billets BookMyShow avait déjà vendu un nombre impressionnant de 900 000 billets pour Jailer, les États du sud affichant la plus forte demande. Réalisé par Nelson Dilipkumar, le film a jusqu’à présent suscité des commentaires positifs du public. En termes de recettes au box-office, Jailer a le potentiel de devenir la plus grande ouverture mondiale du cinéma tamoul en 2021. Auparavant, Ponniyin Selvan 2 de Mani Ratnam avait gagné Rs 32 crore en Inde, dépassant le record du jour d’ouverture établi par Vijay’s Varisu, qui a fait Rs 26,5 crore.

La version précédente de Rajinikanth, Annaatthe, qui a été créée en 2021, a réalisé un gain mondial de Rs 70,19 crore le premier jour, comme l’a rapporté Manobala Vijayabalan, et a réussi à amasser plus de Rs 112 crore en seulement deux jours. Les projets à venir de Rajinikanth incluent une longue apparition à Lal Salaam. Il y a aussi des rumeurs sur sa collaboration avec le réalisateur Lokesh Kanagaraj pour un prochain film. Bien que Lokesh n’ait pas nié les spéculations lors d’un récent événement universitaire, il a mentionné que toute annonce officielle devrait provenir du côté de la production. Cela a suscité l’anticipation parmi les fans de la collaboration potentielle.