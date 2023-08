Jailer box office collection jour 2 premières estimations: Rajinikanth starrer voit une légère baisse des chiffres; Gadar 2, effet OMG 2 ?

La semaine s’est avérée assez excitante car de nombreux grands films sont sortis en salles. Le premier était Geôlier. Mettant en vedette le puissant Rajinikanth et Tamannaah Bhatia, le film est sorti le 10 août. Il a eu une ouverture exceptionnelle car les fans ne pouvaient tout simplement pas s’empêcher de s’extasier sur le masala diverti. Jailer s’est avéré être l’un des plus gros revenus de la journée d’ouverture de l’année 2023, car il a rapporté environ Rs 48,35 crore au box-office. Ces nombres sont de toutes les langues. La tendance s’est-elle poursuivie au cours du deuxième jour ? Lisez ici.

Jailer BO rapport jour 2

Les premières estimations des collections du box-office Jailer day 2 sont maintenant disponibles. Tel que rapporté par Sacnilk.com, le film de Rajinikanth a rapporté environ Rs 27 crore au box-office. Ce sont des premières estimations et les chiffres réels sont encore à venir. La collection totale du film avec sa collection de deux jours (premières estimations du jour 2) s’élève à Rs 75,35 crore. Il semble y avoir une baisse des chiffres, cependant, les collections sont toujours excellentes. La baisse des chiffres pourrait être due à la sortie de deux puissants films de Bollywood – Gadar 2 et OMG 2.

Sunny Deol et Ameesha Patel’s Gadar 2: The Katha Continues se sont affrontés avec le film OMG 2 d’Akshay Kumar et Pankaj Tripathi. Les deux films ont reçu d’excellentes critiques. Tout au long de la journée, OMG 2 et Gadar 2 sont restés à la mode sur les réseaux sociaux avec un public louant les films à gauche, à droite et au centre. Alors que les fans sont amoureux de Gadar 2 pour son action à indice d’octane élevé et sa valeur de nostalgie, OMG 2 est aimé pour son scénario qui touche un sujet sensible. Selon les premières estimations, Gadar 2 devrait rapporter environ Rs 38 crore au box-office. D’autre part, les premières estimations pour OMG 2 suggèrent que le film d’Akshay Kumar a fait Rs 9,50 crore. Il reste à voir comment les films se comportent le deuxième jour au box-office.

Regardez la vidéo Jailer vs Gadar 2 vs OMG 2 ci-dessous:

Geôlier est réalisé par Nelson Dilipkumar. Il met également en vedette Shiva Rajkumar. La superstar Mohanlal a un rôle central à jouer dans le film. La star de Bollywood, Jackie Shroff, fait également partie de la star de Rajinikanth. Pour plus de mises à jour, restez à l’écoute de BollywoodLife.