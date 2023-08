Jailer box office collection jour 11: la star de Rajinikanth est imparable à l’US BO

La superstar Rajinikanth, l’acteur indien emblématique connu pour sa présence charismatique à l’écran et ses nombreux fans, a une fois de plus laissé sa marque sur le paysage cinématographique mondial avec sa dernière sortie, Jailer. Le film, très attendu par les fans du monde entier, a réussi à créer un buzz important, notamment aux États-Unis.

Jailer, réalisé par un cinéaste renommé Nelson et mettant en vedette Rajinikanth dans le rôle principal, a rapporté plus de 5 millions de dollars au box-office américain. Sun Pictures, la maison de production officielle, a annoncé la même chose via X. Les collections américaines du film ont été tout simplement impressionnantes, consolidant le statut de Rajinikanth en tant qu’icône cinématographique mondiale.

Le scénario captivant du film, combiné au pouvoir de la star de Rajinikanth, a suscité de grandes attentes et une anticipation substantielle parmi le public. La présence plus grande que nature de Rajinikanth et son style d’acteur charismatique ont trouvé un écho auprès d’un public de tous âges, ce qui a donné lieu à des salles combles dans diverses villes du pays.

De plus, la qualité de la production et les techniques de narration innovantes utilisées dans Jailer ont suscité les éloges de la critique et du public. La capacité du film à trouver un équilibre entre des séquences d’action à indice d’octane élevé et des moments chargés d’émotion a contribué à son attrait généralisé.

Alors que les semaines avancent, il reste à voir si Jailer maintiendra son élan au box-office américain. Cependant, étant donné la base de fans dévouée de Rajinikanth et le début prometteur du film, il est fort probable que le film continuera d’attirer le public et d’atteindre des chiffres remarquables au box-office dans les semaines à venir.