Jail Brakers et Prairie State Legal Services proposent un événement de radiation de la marijuana – Shaw Local

Jail Brakers, un programme basé à McHenry qui offre un soutien et des services aux familles des personnes incarcérées, et les services juridiques de l’État des Prairies proposent un événement sur le scellement et l’effacement des dossiers et des condamnations liés à la marijuana.

L’événement aura lieu samedi de 14 h à 17 h au bureau du conseil de santé du comté de McHenry, 620 Dakota St. à Crystal Lake.

Lorsque l’État de l’Illinois a légalisé l’usage récréatif de la marijuana, la législature a adopté une radiation automatique des dossiers des personnes reconnues coupables de possession simple de petites quantités de drogue.

Les personnes reconnues coupables de possession de plus grandes quantités ou de vente et de distribution sont tenues de demander activement la suppression de leurs dossiers.

Prairie State Legal Services, 400 Russel Court à Woodstock, a développé un programme spécial pour guider et instruire les individus sur la façon de faire leurs appels. Le programme est gratuit pour le public.

Pour vous inscrire à l’événement, rendez-vous sur http://www.eventbrite.com/e/39408756517.