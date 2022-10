Jaideep et Manjeet Dahiya aident les Haryana Steelers à enregistrer une grande victoire sur les Thalaivas tamouls

Haryana Steelers a poursuivi sa série de victoires in vivo dans la saison 9 de la Ligue Pro Kabaddi en remportant une grosse victoire, battant les Tamil Thalaivas 27-22 au Shree Kanteerava Indoor Stadium ici mardi.

Pour les Steelers, le raider Manjeet Dahiya a de nouveau joué le rôle principal, gagnant 8 points. Le polyvalent Nitin Rawal a également poursuivi sa bonne course pour les Haryana Steelers, tandis que Jaideep a présenté son solide travail défensif, remportant un SUPER 5.

A LIRE AUSSI : La Football Association enquête sur la confrontation en colère de Gabriel-Henderson à Emirates

Manjeet a commencé le match avec un raid réussi, ouvrant immédiatement le score pour les Steelers. Mais une minute plus tard, il a été rattrapé par le coin droit Sagar alors que Tamil Thalaivas prenait la tête. Une erreur défensive de Monu Hooda a conduit Tamil Thalaivas à étendre son avance, mettant les Steelers sur le dos.

Manjeet a montré ses talents défensifs à la 8e minute, alors qu’il tacle Ajinkya Panwar pour réduire l’écart à 4-5.

Sahil Gulia de Tamil Thalaivas a effectué un tacle rapide pour faire sortir Manjeet à nouveau. Mais Nitin Rawal est resté au-dessus de ses fonctions défensives pour les Steelers pour s’assurer que son équipe reste dans le match. Alors qu’il ne restait que quelques minutes au compteur en première mi-temps, les Steelers ont infligé un ALL OUT à Thalaivas pour prendre le contrôle et sont entrés à la mi-temps en tête par 15-9.

Mené de 5 points au début de la seconde mi-temps, Thalaiavas a commencé à gagner des points rapides pour combler l’écart. Narender a obtenu un point de raid, après quoi Sagar a attaqué K Prapanjan alors que Tamil Thalaivas a porté le score à 13-16. Une minute plus tard, Meetu a remporté un SUPER RAID et Jaideep a attrapé Narender lors d’un raid Do-or-Die, alors que les Steelers ont de nouveau prolongé leur avance de 6 points.

Malgré le déficit de points, Tamil Thalaivas a continué à maintenir une stratégie défensive, permettant aux Haryana Steelers de prendre le contrôle de la procédure. À mi-chemin de la seconde mi-temps, Sagar a lancé un super tacle tonitruant sur Manjeet pour le coincer alors que les Thalaivas ont montré qu’ils continueraient à se battre jusqu’au coup de sifflet final.

Un autre super tacle de Visvanath V a permis à Thalaivas de réduire à nouveau l’écart, mais les Steelers ont également poursuivi leur bon travail en défense pour conserver leur avance. Avec une avance de six points dans les dernières minutes du match, les Steelers ont stratégiquement réduit le temps et remporté leur deuxième victoire de la saison.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici