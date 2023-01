“J’ai vu un éclair”: 500 personnes évacuées alors qu’un incendie massif engloutit le bidonville de Séoul près du quartier chic de Gangnam

Un incendie a détruit des dizaines de structures informelles à Séoul, en Corée du Sud.

500 personnes ont été évacuées.

Personne n’est mort dans l’incendie, selon les responsables.

Un incendie a balayé une partie d’un bidonville de la capitale sud-coréenne, Séoul, vendredi, détruisant 60 maisons, dont beaucoup construites en carton et en bois, et forçant l’évacuation d’environ 500 personnes.

Les services d’urgence ont mis cinq heures pour éteindre l’incendie, qui a éclaté avant l’aube dans le village de Guryong, un bidonville situé juste en face d’une autoroute du quartier aisé de Gangnam à Séoul.

Les responsables ont déclaré qu’aucune victime n’avait été signalée jusqu’à présent.

Abritant environ 1 000 personnes, Guryong est l’un des derniers bidonvilles de la capitale et est devenu un symbole d’inégalité dans la quatrième économie d’Asie.

Dix hélicoptères et des centaines de pompiers, de policiers et de soldats se sont joints à l’effort pour éteindre l’incendie qui, selon les responsables, a rasé près d’une personne sur dix des plus de 600 maisons de Guryong.

“J’ai vu un éclair de la cuisine et j’ai ouvert la porte, et des flammes jaillissaient des maisons voisines”, a déclaré Shin, une femme de 72 ans dont la maison a été complètement incendiée dans l’enfer.

“Alors j’ai frappé à toutes les portes à proximité et j’ai crié ‘au feu!’ puis appelé le 119”, a-t-elle dit, ne donnant que son nom de famille.

Les pompiers tentent d’éteindre un incendie dans le village de Guryong, l’un des derniers bidonvilles de Corée du Sud, dans le sud de Séoul. AFP PHOTO : Yonhap, AFP

Kim Doo-chun, 60 ans, a déclaré que sa famille n’avait pas été touchée par l’incendie, mais il a déclaré à Reuters que le village était constamment menacé de catastrophe en partie à cause de ses maisons en carton et de ses ruelles étroites.

Kim, qui vit dans la région depuis 30 ans, a déclaré :

Si un incendie se déclare dans ce quartier, tout le village pourrait être en danger si nous n’intervenons pas rapidement. Nous agissons ensemble depuis des décennies.

Le bidonville est depuis longtemps sujet aux incendies et aux inondations, et les problèmes de sécurité et de santé ne manquent pas.

Le gouvernement avait dévoilé des plans de réaménagement et de relocalisation après un énorme incendie à la fin de 2014, mais ces efforts ont fait peu de progrès au milieu d’une lutte acharnée de plusieurs décennies entre propriétaires fonciers, résidents et autorités.

Les autorités municipales de Séoul et du district de Gangnam et les promoteurs publics sont en désaccord sur la manière d’indemniser les propriétaires fonciers privés de Guryong et doivent encore se mettre d’accord sur le fait que les résidents, dont la plupart sont des squatters, ont droit à une aide gouvernementale pour la relocalisation et le logement.

Informé de l’incendie alors qu’il se trouvait en Suisse pour le Forum économique mondial, le président Yoon Suk-yeol a ordonné tous les efforts possibles pour éviter une catastrophe plus grave, a déclaré sa porte-parole Kim Eun-hye.

Le maire de Séoul, Oh Se-hoon, a visité le village encore fumant et a demandé aux responsables de se préparer à reloger les familles touchées.