Une ancienne petite amie du second gentleman Doug Emhoff a déclaré qu’elle avait été « embarrassée et humiliée » lorsqu’il l’a giflée après un dîner de gala au Festival de Cannes 2012 dans le sud de la France – ajoutant que le mari de la vice-présidente Kamala Harris a maintenu un « personnage complètement fabriqué »en tant que personnalité publique.

La femme, une avocate de New York identifiée uniquement comme « Jane », a déclaré le courrier quotidien dans une interview publiée jeudi, elle essayait de remettre à un voiturier l’équivalent de 100 dollars pour qu’elle et Emhoff se rendent à la tête d’une ligne de taxi lorsque son copain a frappé.

« Pendant que je lui parle, Doug est sorti de la file, s’est approché et m’a fait tourner par l’épaule droite. Je suis complètement prise au dépourvu, je ne me prépare pas, je porte des talons de quatre pouces, je porte une robe longue et il est entre 2 et 3 heures du matin », a-t-elle déclaré au média. « Il me gifle si fort que je me retourne et je suis complètement sous le choc. »

Doug Emhoff avec « Jane » au Festival de Cannes 2012. Télévision de mode

« Il n’y a eu aucune bagarre, aucune dispute », a-t-elle ajouté. « À ce moment-là, son masque était tombé et j’ai vu son côté sombre. »

Trois amis de Jane se sont manifestés plus tôt ce mois-ci avec les premières allégations contre Emhoff.

Deux d’entre eux ont entendu parler de la prétendue gifle qu’elle aurait reçue immédiatement après l’incident, tandis que le troisième en a été informé six ans plus tard, en 2018.

« Ce qui est effrayant pour une femme qui a été à l’autre bout du fil, c’est de voir ce personnage complètement fabriqué être représenté », a déclaré Jane au Daily Mail en expliquant pourquoi elle avait décidé de parler officiellement.

« Il est présenté comme l’antithèse de qui il est réellement. Et c’est tout à fait choquant.

Le deuxième gentleman Doug Emhoff pose pour des selfies avec les partisans de son épouse, la vice-présidente démocrate à la présidentielle Kamala Harris, le 23 octobre 2024. PA

Un porte-parole d’Emhoff a nié avec véhémence ces accusations, déclarant à Semafor : « Toute suggestion selon laquelle il aurait ou aurait déjà frappé une femme est fausse. »

Jane et Emhoff se sont rencontrés sur Match.com en 2012 alors qu’elle résidait à New York et lui à Los Angeles, selon le rapport. Le couple a eu leur premier rendez-vous en mars de la même année et Emhoff a invité son fils aîné Cole à les rejoindre.

« Rétrospectivement, cela aurait dû être un signal d’alarme », a déclaré Jane, qui a décrit leur aventure comme « quelques mois intenses ».

« Il m’a emmené à Los Angeles en avril [2012]. Je suis resté chez lui pendant une semaine. Tout le temps, il faisait allusion au mariage et au fait d’avoir des enfants avec moi », a-t-elle révélé. «Il me bombardait totalement d’amour. Il m’a attrapé par le ventre et m’a parlé de vouloir plus de bébés.

Jane et son mari actuel sont tous deux des démocrates enregistrés qui ont soutenu le président Biden lors des primaires de 2020 ainsi que des élections générales et ont fait don de plus de 10 000 $ à sa campagne, selon le rapport.

La couverture du Post après que les allégations ont été révélées. rfaraino

Après qu’Emhoff l’ait prétendument frappée au cours de cette nuit bien arrosée en France, Jane se souvient avoir été complètement abasourdie.

« La seule chose à laquelle je pensais, c’était de le gifler. Je l’ai giflé d’un côté et de l’autre joue avec l’autre main », a-t-elle raconté. « Tout d’un coup, la voiture est là, le voiturier m’accueille. Je comptais rentrer à l’hôtel sans lui. Alors j’ai fermé la portière de la voiture, mais il est entré de force dans la voiture, ce que je ne voulais pas.

«Je suis gênée et humiliée que cette expérience incroyable se soit transformée en ce spectacle violent», se souvient-elle avoir pensé. «Je n’arrive pas à croire qu’il vient de me gifler. Je pense que je lui ai dit dans la voiture : « Qu’est-ce qui ne va pas chez toi ? Pourquoi as-tu fait ça ? Et la seule chose que j’ai pu lui retirer, c’est qu’il pensait que je draguais le voiturier.’

Pendant le trajet en voiture, Jane s’est assurée de contacter un ami de New York pour l’informer de ce qui s’était passé. Cette personne était l’une des trois sources ayant corroboré son récit au Daily Mail.

«J’étais sous le choc. Je voulais que quelqu’un sache où j’étais et ce qui s’était passé. J’étais paniqué parce que je pensais connaître cette personne. Mais ce n’est pas le cas et il est dans la voiture avec moi », a-t-elle ajouté. « Je voulais aussi que Doug me voie au téléphone pour en parler à quelqu’un. »

Jane a affirmé qu’elle avait déjà des réserves à propos d’Emhoff, aujourd’hui âgé de 60 ans, après avoir admis qu’il avait trompé sa première femme, Kerstin Mackin, avec Najen Naylor, la nounou de la fille d’Emhoff, Ella, mettant ainsi la femme enceinte.

Doug Emhoff et Kamala Harris le 22 août 2022. @SecondGentleman/X

« Tout ce que j’ai fait, c’est lui poser une question, et il m’a raconté toute l’histoire », a-t-elle déclaré, se souvenant de la conversation d’avril 2012. « Il me raconte cela de manière très décontractée, comme si ce n’était pas grave. Il lui a crié dessus. Il n’a jamais dit qu’il l’avait frappée, mais il a dit qu’il était vraiment en colère contre elle, et elle a ensuite affirmé que quoi qu’il ait fait, elle avait perdu sa grossesse.

« Pour être honnête, je voulais le croire à l’époque, car selon toute apparence, cela se transformait en une relation sérieuse », a-t-elle réfléchi.

«Je venais de rencontrer ses enfants, ses parents et de nombreuses personnes avec qui il travaillait à [law firm] Venable. Mais j’ai émis des réserves après cela.

Jane a ajouté qu’Emhoff avait révélé qu’il avait amené Naylor à accepter un accord de non-divulgation de 80 000 $ dans le cadre d’un règlement.

Le lendemain de la prétendue gifle, Jane a affirmé, Emhoff ne s’est pas excusé et a suggéré que les deux étaient « à égalité » parce qu’elle l’avait giflé en retour.

Environ une semaine plus tard, elle a confié son épreuve à un ami qui travaillait auparavant avec Emhoff à Venable et a affirmé qu’il y avait une « mauvaise réputation » auprès des femmes.

Doug Emhoff arrive en Floride pour soutenir Kamala Harris le 23 octobre 2024. PA

Le courrier quotidien signalé précédemment sur les accusations des anciens collègues du futur second gentleman chez Venable selon lesquelles il était « inapproprié » et « misogyne » envers ses collègues féminines.

Un procès de 2019 obtenu par The Post accusait Emhoff d’avoir embauché une assistante nommée « Katya » qui était largement considérée comme non qualifiée mais qui était « jeune, attrayante et amicale avec les hommes puissants du bureau ».

Emhoff a levé un autre drapeau rouge avec Jane avant le dîner de l’amfAR après lequel l’assaut de Cannes aurait eu lieu.

«Nous sommes sortis et nous sommes assis sur les chaises longues», se souvient-elle. «Je suis en bikini. Il voulait me prendre en photo. Je n’y ai rien pensé. Plus tard, il m’a envoyé quelques photos. La photo qu’il a prise de moi n’incluait pas ma tête.

« Il en riait comme un garçon pubère », a-t-elle ajouté. «C’était dégoûtant et je me sentais tellement humilié. Rétrospectivement, je crois qu’il m’objectivait intentionnellement pour me diminuer. C’est le genre de personne qu’il est.

Au cours d’une interview sur « Morning Joe » sur MSNBC plus tôt ce mois-ci, Emhoff avait rejeté ce que l’animateur Joe Scarborough appelait « des histoires de tabloïd sur votre vie personnelle ».

Doug Emhoff s’exprime lors d’un événement de campagne à Savannah, en Géorgie, le 17 octobre 2024. PA

« Tout cela n’est qu’une distraction. C’est conçu pour essayer de nous faire sortir de notre jeu », a répondu Emhoff, sans nier l’histoire de Jane.

Quelques jours plus tôt, Emhoff s’est entretenu avec l’ancienne attachée de presse de la Maison Blanche et actuelle animatrice de MSNBC, Jen Psaki, qui l’a salué comme la « femme-homme » qui avait « remodelé la perception de la masculinité ».

« Chaque fois que je vois Doug à la télévision dépeignant le personnage d’un conjoint parfait et d’un homme non toxique, je me demande si Najen regarde aussi et se sent aussi dégoûté que moi », a réfléchi Jane.

« J’ai raconté cette histoire à mes amis. Et je n’arrêtais pas de dire : « C’est un gros problème, pourquoi personne dans les médias ne s’en soucie ? » Et apparemment, personne ne l’a fait », a-t-elle déclaré au Daily Mail. « Pas un seul journaliste n’a directement interrogé Doug sur ces allégations.

« Lorsque certains organes de presse ont repris votre reportage, ils ont même laissé de côté l’affirmation selon laquelle l’enseignante était tombée enceinte. J’étais furieux. Ce qui se passe est tellement clair. Je suis tellement dégoûté.

Rétrospectivement, Jane a déclaré au Daily Mail que l’agression « était la meilleure chose qui pouvait arriver, car son masque est tombé et j’ai réalisé que je ne devrais pas perdre un moment de plus avec lui ».