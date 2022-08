J’ai vu mon bébé mourir dans mes bras après que mon beau-père l’ait secouée à mort – je ne m’en remettrai jamais mais il sera libéré dans 3 ans

REGARDANT sa petite fille mourir dans ses bras, Jade Davies sentit tout son monde s’effondrer.

Elle ne se rendait pas compte alors que les blessures catastrophiques que la petite Rose Whelan avait subies avaient été causées par son propre grand-père.

La petite Rose Wheelan a été tuée à l’âge de 5 mois lorsque son beau-père l’a violemment secouée Crédit : HotSpot Media

Les parents au cœur brisé de Rose, Jade et Adam, demandent maintenant des peines plus sévères pour les tueurs d’enfants Crédit : HotSpot Media

L’enfant de cinq mois a été laissé en état de mort cérébrale et mis sous assistance respiratoire après que le beau-père de Jade, Richard Loasby, 41 ans, l’ait violemment secouée alors qu’il la gardait une nuit de décembre 2018.

Les blessures de Rose étaient si graves qu’elles ont été comparées à l’impact d’un accident de voiture.

Après avoir initialement affirmé que Rose s’était étouffée avec du lait, Loasby a finalement admis l’homicide involontaire coupable en novembre 2020. Il a été emprisonné pendant seulement six ans et quatre mois à Northampton Crown Court.

Maintenant, les parents de Rose, Jade, 24 ans, et Adam Whelan, 29 ans, ont lancé une pétition appelant à des peines plus sévères pour les tueurs d’enfants, dans l’espoir d’obtenir 100 000 signatures afin qu’elle puisse être débattue au Parlement.

Jade, mère de deux enfants, de Northampton, raconte au Sun: «Ma petite fille sans défense a perdu la vie à cause d’une violence insensée. Pourtant mon beau-père sera libre de vivre le sien dans deux ans.

« Où est la justice pour Rose ? Six ans ne suffisent pas. Nous voulons des peines plus sévères pour refléter le crime horrible d’homicide involontaire coupable contre des victimes de moins de 18 ans.

« Actuellement, la peine minimale pour certains homicides involontaires est d’un an. Ce n’est pas suffisant pour ôter la vie d’un enfant.

“Nous aimerions voir un changement dans la loi pour garantir que des monstres comme Richard reçoivent la punition qu’ils méritent.”

Loasby n’a jamais révélé pourquoi il avait fait du mal au bébé du couple Crédit : HotSpot Media

Jade a rencontré Loasby quand elle avait 10 ans. Elle se souvient : « En grandissant, mon vrai père n’était pas sur la photo, donc après que Richard et ma mère se soient réunis, il est rapidement devenu une figure paternelle pour moi.

“Il m’a traité comme si c’était le sien.”

Lorsque Jade a eu son deuxième enfant, Rose, en juillet 2018, Loasby était le grand-père adoré.

Il surveillait souvent les enfants de Jade pendant qu’elle faisait les magasins ou s’occupait de ses chevaux à l’écurie.

Elle dit: “Rose était un bébé si heureux et aimait Richard. Je la voyais toujours rire quand il la tenait.

“Chaque fois que je lui rendais visite, il la prenait dans un gros câlin.”

Jade a fait confiance à son beau-père pour s’occuper de bébé Rose Crédit : HotSpot Media

En tant que père lui-même, Jade n’a jamais douté de la capacité de Loasby à s’occuper de ses enfants.

Elle l’a quitté avec joie pour s’occuper de Rose pendant qu’elle allait au bingo avec sa mère et ses amis, et son partenaire Adam, un chauffeur de poids lourd, était au travail.

Elle raconte : « Richard gardait les enfants et je lui ai dit que Rose avait besoin d’un biberon à 19 heures. Elle dormait quand je suis parti à 18h.

Mais à peine une demi-heure plus tard, Jade a reçu un appel paniqué de son beau-père.

Elle raconte : « Richard m’a dit qu’il donnait un biberon à Rose et qu’elle s’est étouffée avec le lait et ne respirait plus.

« Il n’a pas coulé dans ce qu’il disait. Il m’a dit d’aller à l’hôpital car il avait appelé une ambulance.

‘Sans vie’

Le couple a été dévasté lorsqu’on leur a annoncé le sort de leur bébé Crédit : HotSpot Media

Lorsque Jade est arrivée à l’hôpital général de Northampton A&E, Rose a été emmenée dans une pièce où des médecins l’ont soignée.

Jade dit : « Au début, je n’étais pas autorisée à entrer. Dix minutes plus tard, je suis entré et je l’ai vue branchée à des machines émettant des bips.

“Ses yeux étaient fermés et elle semblait sans vie.”

Une infirmière a expliqué que Rose avait subi une hémorragie cérébrale et qu’ils soupçonnaient qu’elle avait été agressée.

Jade dit: “J’ai insisté sur le fait qu’ils avaient tort. Autant que je sache, elle venait de s’étouffer avec du lait.”

Peu de temps après, des policiers et des agents de protection de l’enfance sont arrivés et ont interrogé Jade, sa mère et Adam.

Elle dit: «On nous a dit que nous ne pouvions pas voir Rose et que nous étions essentiellement traités comme des suspects. Ma seule préoccupation était d’être là pour ma petite fille.

Peu de temps après, Rose a reçu le feu bleu à l’hôpital pour enfants de Nottingham où elle a été admise en soins intensifs.

Une infirmière nous a dit que Rose était en état de mort cérébrale. Adam et moi ne pouvions pas l’accepter et les avons suppliés de la garder en vie Jade Davies

Jade raconte : « Quand nous sommes arrivés, un consultant nous a emmenés dans une pièce à côté et nous a expliqué que Rose n’avait aucune chance de survie et qu’ils ne pouvaient rien faire.

“Il a dit qu’elle était en état de mort cérébrale. Adam et moi ne pouvions pas l’accepter et les avons suppliés de la garder en vie.

“Je ne pouvais pas comprendre comment un bébé s’étouffant avec du lait pouvait les tuer.”

Pendant ce temps, Loasby a été arrêté pour GBH tandis que la police poursuivait son enquête.

Au revoir tragique

Quelques heures plus tard, Jade et Adam ont été emmenés dans une chambre privée pour passer un temps précieux avec leur fille avant qu’elle ne meure.

Jade raconte : « Nous n’avions que trois heures pour dire au revoir à notre petite fille.

« Je ne peux pas décrire ce que j’ai ressenti. C’était comme si j’étais dans un cauchemar éveillé.

“Finalement, la machine s’est éteinte et Rose est morte dans mes bras. À ce moment-là, tout mon monde s’est effondré.

Quelques jours plus tard, la police a rendu visite au couple pour partager les résultats de l’autopsie de Rose.

Ils ont expliqué que Rose avait subi une énorme hémorragie et ils soupçonnaient que c’était à la suite d’avoir été sévèrement secouée.

Six ans pour avoir tué un bébé ? C’est dégoutant. La vie de Rose a été volée et il est libre après trois ans. Je ne pourrai plus jamais tenir ma petite fille Jade Davies

Jade raconte : « Ils nous ont dit que Richard avait été arrêté pour suspicion de meurtre. Nous étions tous sous le choc.

« Je ne pouvais pas croire que mon beau-père tuerait ma fille. Mais c’était là en noir et blanc. Nous étions dévastés.

Loasby a plaidé coupable d’homicide involontaire, mais n’a jamais révélé pourquoi il avait fait du mal à Rose.

Maintenant, ses parents exhortent les gens à signer et à partager la pétition, qui compte près de 1 000 signatures, sur les réseaux sociaux.

Jade dit : « Six ans pour avoir tué un bébé ? C’est dégoutant. La vie de Rose a été volée et il est libre après trois ans. Je ne pourrai plus jamais tenir ma petite fille dans mes bras.

“Rose était sous la garde d’un membre de la famille de confiance et il a blessé un enfant sans défense et n’a jamais expliqué pourquoi.

“Il n’y a pas de justice pour Rose, et Richard a détruit notre famille.”

Pour signer la pétition, cliquez ici.