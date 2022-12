J’ai vu ma mère Rachel Nickell sauvagement assassinée il y a 30 ans – des flics «racistes» ont gâché l’affaire maintenant, ils doivent payer

La famille de Rachel Nickell, victime du meurtre de Wimbledon Common en 1992, envisage d’intenter une action en justice historique contre la police du Met, a révélé The Sun.

Son fils Alex Hanscombe – qui n’avait même pas trois ans alors qu’il était le seul témoin que sa mère a été sauvagement poignardée à mort – et son partenaire Andre pensent que les nouveaux développements font qu’il est temps d’agir après un “catalogue d’erreurs” dans l’enquête initiale.

Le fils de Tragic Rachel, Alex Hanscombe – même pas trois ans alors qu’il était le seul témoin que sa mère a été sauvagement poignardée à mort – pense que les flics auraient pu sauver sa mère Crédit : Splash

Alex a deux ans en vacances avec maman Rachel Crédit : fourni

Le partenaire de Rachel, Andre, ci-dessus, et d’autres membres de sa famille envisagent d’intenter une action en justice historique contre la police du Met, peut révéler The Sun Crédit : Splash

Dans une interview exclusive marquant les 30 ans de la mort du danseur dans le sud-ouest de Londres, le couple a déclaré que la police aurait pu emprisonner le tueur Robert Napper ANNÉES avant qu’il n’assassine Rachel.

Ils affirment que si des flics maladroits avaient agi sur une dénonciation de la propre mère du tueur en 1989, Rachel serait toujours là aujourd’hui.

Alex, 33 ans, a déclaré : « Les choses ne disparaissent pas simplement parce que vous les balayez sous le tapis.

“En 2008, la police a admis avoir commis des erreurs et aurait dû envoyer Napper en prison avant qu’il ne tue ma mère, mais ils n’ont pas été tenus pour responsables.

«Nous avons eu nos vies bouleversées mais nous n’avons jamais été indemnisées d’un sou pour sa vie. C’est pourquoi nous envisageons de rouvrir des poursuites judiciaires à leur encontre. Nous voulons leur mettre la pression.

« Nous voulons qu’ils voient qu’il s’agit toujours d’une injustice, qu’elle n’a toujours pas été corrigée, et qu’ils leur demandent ce qui peut être fait à ce sujet. Et cela pourrait absolument prendre la forme d’une action en justice contre eux.

« S’ils n’avaient pas commis les erreurs qu’ils ont commises, nous pensons que ma mère serait toujours en vie. Ce n’est pas une question d’argent pour nous, c’est une question de reconnaissance de responsabilité.

Andre, 59 ans, a ajouté: «Le Met est une organisation qui tient tout le monde pour responsable, mais ils ne se tiennent pas aux mêmes normes.

S’attaquer aux femmes

“Une action en justice est certainement quelque chose dont nous avons parlé. Nous avons beaucoup de contacts du passé et avons recueilli des informations.

«Nous voyons qu’il pourrait y avoir une fenêtre d’opportunité pour une action en justice. Il y a un nouveau commissaire, Mark Rowley, qui semble essayer de balayer la mauvaise vieille culture.

“Il y a de nouveaux développements concernant leurs échecs à l’époque et un appétit public qui, selon nous, devrait nous voir indemnisés pour la perte de Rachel.”

Alex a également révélé qu’il serait heureux de rencontrer d’autres victimes du tueur en série et violeur Napper, 56 ans, qui aurait attaqué jusqu’à 90 femmes.

Andre et Alex disent que la police aurait pu emprisonner le tueur Robert Napper, ci-dessus, des années avant qu’il n’assassine Rachel Crédit : document

Colin Stag avait été victime d’une provocation policière et il a été acquitté à l’Old Bailey Crédit: News Group Newspapers Ltd

Et il a accusé le Met de racisme à leur encontre, en disant: “Si mon père et moi avions ressemblé à Hugh Grant, nous pensons que les détectives nous auraient traités différemment.”

Rachel avait 23 ans lorsqu’elle se promenait avec Alex et leur chien sur Wimbledon Common le 15 juillet 1992. Napper a vacillé dans les buissons et l’a poignardée 49 fois.

Il a calmement lavé le sang de ses mains et de son couteau avant de s’éloigner, laissant le petit Alex supplier : « Réveille-toi, maman ».

C’était une affaire qui a choqué la nation, mais l’enquête policière a rapidement tourné au fiasco.

Alex a raconté comment les détectives ne l’ont pas interrogé sur l’agresseur de sa mère pendant trois semaines.

Finalement, les flics ont interrogé 32 hommes avant que l’attention ne se concentre sur Colin Stagg, un chômeur local, qui promenait souvent son chien sur la commune.

Bien qu’il n’y ait aucune preuve médico-légale le reliant à la scène, en août 1993, la police l’a inculpé du meurtre de Rachel.

Un procès Old Bailey l’année suivante a appris que Colin avait été victime d’une provocation policière et il a été acquitté. Il avait passé à tort 13 mois en prison. Ce n’est qu’en 2006 – 14 ans après l’attaque et à la suite de plusieurs examens de cas froids – que la police a interrogé Napper, qui purgeait une peine à l’hôpital psychiatrique de Broadmoor après sa condamnation pour le meurtre d’une mère et de sa fille de quatre ans.

En 2008, il a admis avoir tué Rachel au procès et on lui a dit qu’il était peu probable qu’il soit un jour libéré de l’unité de haute sécurité.

Cela s’est produit 19 ans après que sa propre mère a cherché à avertir la police en 1989 après avoir apparemment avoué avoir violé une femme à Plumstead Common, dans le sud-est de Londres. Mais les officiers locaux n’ont pas fait correspondre l’allégation avec le viol d’une victime dans une maison à proximité, lui permettant de continuer à s’attaquer aux femmes.

Colin a été indemnisé avec plus de 700 000 £ pour son arrestation injustifiée. Pourtant, malgré un rapport de police concluant qu’il y avait eu un “catalogue de mauvaises décisions et d’erreurs” dans l’enquête, la famille de Rachel n’a reçu aucun paiement financier.

Une déclaration de la Met Police en 2010 disait : « Les échecs de l’enquête ont été publiquement reconnus et le Metropolitan Police Service a présenté ses excuses sans réserve aux Hanscombes pour cela.

“Après un examen attentif et détaillé, la décision a été prise de ne proposer aucune compensation aux Hanscombes.”

Alex a déclaré: «Ce fut une période vraiment difficile pour nous car nous avons pu voir une grave erreur après une grave erreur commise par le Met. Il est regrettable qu’un innocent comme Colin Stagg ait dû subir ce qu’il a fait. Il a été accusé à tort et il a été justement indemnisé. Mais des erreurs ont été commises avant la mort de ma mère, alors pourquoi sa vie n’a-t-elle pas été indemnisée ?

“Après tout, si la police avait attrapé Napper en 1989 et l’avait emprisonné, nous-mêmes, Colin Stagg et environ 90 autres femmes n’aurions pas traversé ce que nous avons.”

Comme Le soleil l’a rapporté le mois dernier, Colin Stagg a rencontré le professeur Paul Britton – le psychologue du Met dans l’affaire – pour un documentaire télévisé dans lequel l’ancien psy a révélé qu’il avait été encouragé par des détectives à garder le silence sur son point de vue selon lequel Colin n’était pas le tueur de Rachel. Mais Alex insiste sur le fait que la famille ne tient pas des individus tels que le professeur Britton responsables des échecs, en disant: “C’est l’institution qui est pourrie.”

Alex a ajouté : « Nous estimons également que nous disposons désormais d’une plate-forme qui peut être utilisée à bon escient. Nous serions intéressés à rencontrer d’autres personnes touchées par les attaques de Napper et serions même heureux de rencontrer Colin Stagg ou certains des officiers impliqués dans l’affaire.

“Pour nous, nous pensons que les individus sont sujets aux erreurs sous pression.”

Alex et Andre vivent maintenant ensemble à Barcelone, en Espagne. Ils ont dit qu’ils avaient intentionnellement “essayé de ne pas faire de notre maison un sanctuaire” pour Rachel, mais qu’ils avaient plutôt choisi des photos dans la maison et pris des moments pour penser à elle tous les jours.

Rachel et Alex quelques semaines avant sa mort en 1992 Crédit : fourni

En 2008, Robert Napper a admis avoir tué Rachel au procès et on lui a dit qu’il était peu probable qu’il soit jamais libéré de l’unité de haute sécurité. Crédit : Reuters

Des flics fouillent la scène du crime à Wimbledon Common dans le sud-ouest de Londres Crédit: News Group Newspapers Ltd

Andre a déclaré: «J’ai toujours eu un sentiment très fort de ce que Rachel voudrait pour Alex et de la façon dont elle réagirait aux choses. Elle voulait qu’il soit l’un des gentils quand il serait grand.

“Chaque fois que je regarde Alex, je vois Rachel. Ils ont beaucoup de similitudes. Rachel avait un sourire spectaculaire qui illuminait la pièce et ils avaient une certaine grâce dans la façon dont elle bougeait et Alex l’a définitivement.

« Elle a eu une vraie étincelle. Elle était un cookie intelligent comme Alex.

Avant le 30e anniversaire de la mort de Rachel cette année, Andre et Alex sont retournés à l’endroit où elle a été tuée. C’était la première fois depuis qu’Alex était emmené par la police à l’âge de trois ans.

Alex a déclaré: «C’était une expérience apaisante attendue. Cela semblait être la bonne chose à faire près de 30 ans plus tard.

“Je me suis sentie vraiment calme quand je suis retournée à l’endroit où cela s’est passé, comme si ma mère était là aussi. C’était naturel. Cela a apporté un sentiment de fermeture. Nous avons été émus. Nous avons accompli un rituel pour ma mère. Nous avons fumé des cigares, déposé des fleurs et organisé une fête. C’était spécial.

Andre a ajouté: «Cela nous a aidés à continuer notre vie. C’était comme la fermeture. Il y a un sentiment de soulagement d’être de retour sur le terrain et à cet endroit.

« C’était un bel endroit. Quelque chose de tragique s’est produit à cet endroit, mais c’était un moment dans le temps. Cela me permet d’y penser d’une manière différente, plus positive.

“Trente ans, c’est une étape importante, on pense toujours à Rachel tout le temps. Mais il y a un élément qui n’est pas réglé et c’est la responsabilité de la police.

« Si vous n’abordez pas les points les plus sombres de votre passé, comment pouvez-vous avancer dans le futur ? La Met Police doit le faire aussi.