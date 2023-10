J’ai vu ma fille Shani Louk dans une vidéo d’horreur du Hamas mais nous avons toujours espoir qu’elle soit en vie… les militants ont même utilisé sa carte de crédit

LA FAMILLE de l’Allemande disparue Shani Louk a encore l’espoir qu’elle soit en vie, même après avoir vu les images horribles des combattants du Hamas promenant son corps dans tout Gaza.

Plus de 1 100 personnes ont été tuées en Israël et à Gaza depuis que le groupe militant palestinien a pris d’assaut la frontière samedi et en a massacré des centaines lors d’un festival de musique.

On ne sait pas où elle se trouve Crédit : shanukkk/Instagram

Maman Ricarda a lancé un appel désespéré à l’information Crédit : Inconnu, clair avec photo bureau

Son corps sans vie a été exhibé à Gaza dans des vidéos diffusées en ligne Crédit : Twitter

La route menant au festival est jonchée de voitures et de cadavres abandonnés Crédit : Twitter

Le tatoueur Shani, 30 ans, a disparu après avoir assisté à un festival de musique de la Tribu de Nova dans le sud d’Israël, où 260 corps ont été découverts.

Le festival a été l’un des premiers sites attaqués lorsque le groupe militant palestinien Hamas a traversé la frontière samedi avec des parapentes et des soldats armés.

Des images horribles du festival musical dans le désert montraient des militants se moquant et crachant sur le cadavre de Shani.

La mère de Shani, Ricarda Louk, a vu les images poignantes de sa fille à l’arrière d’un camion du Hamas, mais n’a plus eu de nouvelles depuis.

Ricarda a déclaré à CNN : « La vidéo a l’air très mauvaise mais j’ai encore de l’espoir. J’espère qu’elle est encore en vie quelque part.

« Nous n’avons plus rien à espérer. Nous essayons d’y croire. »

Après avoir emmené le corps de Shani dans la bande de Gaza, Ricarda a déclaré que les audacieux militants du Hamas avaient même tenté d’utiliser la carte de crédit de Shani.

Maman Ricarda a confirmé : « Nous avons vu que quelqu’un avait essayé à plusieurs reprises d’utiliser une carte de crédit dans la bande de Gaza. »

Lorsque la violence a éclaté en Israël samedi, Ricarda a dû désespérément assurer la sécurité de sa fille.

Elle a déclaré: « J’ai commencé à l’appeler pour savoir où elle se trouvait, si elle se trouvait à proximité d’un endroit sécurisé, et elle m’a dit qu’elle participait à un festival dans le sud et qu’elle paniquait un peu. »

Les inquiétudes de Ricarda se sont accrues après avoir vu des vidéos de militants armés tirant sur toute personne tentant d’atteindre leur véhicule – ce que Shani a dit à sa mère.

Aucune information n’a été donnée sur l’endroit où se trouve Shani, mais son cousin Tom Weintraub Louk a déclaré que la famille n’avait pas abandonné.

Il a parlé de sa cousine au Washington Post : « Nous avons une sorte d’espoir. Le Hamas est responsable d’elle et des autres.

« Nous l’avons reconnue grâce à ses tatouages ​​et elle a de longues dreadlocks. »

Des centaines d’autres participants au festival de musique restent portés disparus, et beaucoup d’entre eux, comme Shani, auraient été kidnappés et emmenés à Gaza.

Des images choquantes montraient des ravers terrifiés fuyant le site du festival de musique – de nombreux disparus, dont le Britannique Jake Marlowe.

Un autre Britannique, le photographe Dan Darlington, qui était en visite depuis son domicile à Berlin, est également porté disparu, selon son père David.

Il a été photographié en train de rire avec sa petite amie allemande Carolin Bohl – également portée disparue – peu avant leur disparition lors du massacre du festival.

Un témoin, Gili Yoskovich, a décrit des gens « mourant partout » alors qu’elle restait silencieuse dans une tentative désespérée d’échapper à la pluie de balles du groupe terroriste.

Cela survient alors que les troupes israéliennes devraient envahir Gaza dans les prochaines 48 heures après que les terroristes du Hamas ont déclenché un bain de sang terroriste surnommé « le 11 septembre en Israël ».

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s’est engagé à réduire Gaza à l’état de « décombres » alors que le pays commence à riposter contre le Hamas.

Il a fait appel à des forces spéciales alors que ses troupes continuaient à pilonner la bande de Gaza pendant la nuit – touchant apparemment plus de 500 cibles appartenant aux terroristes du Hamas.

Les participants au festival ont été filmés en train de crier et de courir Crédit : Reuters

Le tatoueur assistait à un festival de musique lorsque le Hamas a lancé l’attaque Crédit : shanukkk/Instagram

Les festivaliers ont été filmés en train de danser, ignorant que le Hamas faisait du parapente Crédit : TikTok

La région est plongée dans une guerre totale Crédit : AFP

Shani a été identifiée grâce à ses tatouages ​​​​au tibia Crédit : shanukkk/Instagram