J’ai vu Lucy Letby debout près du lit de mon bébé – puis tout s’est déchaîné… Je me souviens encore de l’expression sur son visage

Une maman a raconté comment elle craignait que son bébé n’ait été l’une des premières victimes de Lucy Letby.

Letby, 33 ans, a été reconnue coupable vendredi du meurtre de sept bébés – faisant d’elle le tueur d’enfants le plus prolifique de Grande-Bretagne.

Ses crimes odieux ont été démasqués au cours d’un procès de près de 10 mois au cours duquel il a été révélé qu’elle avait également tenté de tuer six autres nouveau-nés.

Victoria Whitfield pense que l’infirmière a également tenté de blesser son bébé prématuré en novembre 2013.

Son tout-petit, Felicity, avait été dans l’unité néonatale de l’hôpital Countess of Chester après être née par césarienne d’urgence.

On avait dit à Victoria et à son mari Mike qu’elle « s’en sortait brillamment » – mais le suivant jour où ils ont été informés que leur fille était gravement malade.

Victoria a déclaré au Times: « Il était environ 3 heures du matin, j’étais dans ma chambre. Je ne sais pas ce que c’était, appelez ça l’instinct maternel. J’ai ressenti le besoin de descendre à l’unité néonatale. Je suis entré – tout semblait assez calme.

« Lucy Letby était par [the cot] puis elle est sortie dans l’autre pièce. Je suis allé voir Felicity et en quelques minutes tout s’est déchaîné. C’était comme si je n’étais pas dans la pièce, mais il y avait des infirmières qui couraient partout.

Le personnel médical a dit aux parents terrifiés qu’ils ne pensaient pas que Felicity survivrait.

Mike a déclaré: «Ils nous ont dit que si nous voulions la faire baptiser, c’était le moment de le faire. Parce qu’elle n’allait probablement pas s’en sortir.

Felicity a été transférée à l’hôpital Arrowe Park, à moins de 20 miles, pour un traitement alternatif – et immédiatement son état s’est amélioré.

Une fois que les parents ont vu que Letby avait été arrêté, ils ont commencé à passer au peigne fin ce qui s’était passé pendant la prise en charge de Felicity.

Les accusations pour lesquelles Letby a été condamné dans leur intégralité Enfant A, allégation de meurtre. La Couronne a déclaré que Letby avait injecté de l’air par voie intraveineuse dans le sang du petit garçon. CHUTE 1 COUPABLE. Enfant B, allégation de tentative de meurtre. La Couronne a déclaré que Letby avait tenté d’assassiner la petite fille, la sœur jumelle de l’enfant A, en injectant de l’air dans son sang. CHEF 2 COUPABLE. Enfant C, allégation de meurtre. Les procureurs ont déclaré que Letby avait forcé de l’air dans un tube d’alimentation et dans l’estomac du petit garçon. CHEF 3 COUPABLE. Enfant D, allégation de meurtre. La Couronne a déclaré que de l’air avait été injecté par voie intraveineuse dans la petite fille. CHEF 4 COUPABLE. Enfant E, allégation de meurtre. La Couronne a déclaré que Letby avait assassiné le bébé jumeau avec une injection d’air dans la circulation sanguine et avait également provoqué délibérément des saignements chez le nourrisson. CHUTE 5 COUPABLES. Enfant F, allégation de tentative de meurtre. Les procureurs ont déclaré que Letby avait empoisonné le frère jumeau de Child E avec de l’insuline. CHEF 6 COUPABLE. Enfant G, trois allégations de tentative de meurtre. La Couronne a déclaré que Letby avait ciblé la petite fille en la suralimentant avec du lait et en poussant de l’air dans son tube d’alimentation. CHEF 7 COUPABLE, CHEF 8 COUPABLE, CHEF 9 NON COUPABLE. Enfant H, deux allégations de tentative de meurtre. Les procureurs ont déclaré que Letby avait saboté les soins de la petite fille d’une manière ou d’une autre, ce qui avait entraîné deux profondes désaturations en oxygène. CHEF 10 NON COUPABLE, CHEF 11 LE JURY N’A PAS PU RENDRE VERDICT. Enfant I, allégation de meurtre. L’accusation a déclaré que Letby avait tué la petite fille à la quatrième tentative et lui avait donné de l’air et l’avait suralimentée avec du lait. CHUTE 12 COUPABLES. Enfant J, allégation de tentative de meurtre. Aucune forme spécifique de préjudice n’a été identifiée par l’accusation, mais ils ont déclaré que Letby avait fait quelque chose pour provoquer l’effondrement de la petite fille. CHEF 13 LE JURY N’A PAS PU RENDRE DE VERDICT. Enfant K, allégation de tentative de meurtre. L’accusation a déclaré que Letby avait compromis la petite fille en délogant délibérément un tube respiratoire. CHEF 14 LE JURY N’A PAS PU RENDRE DE VERDICT. Enfant L, allégation de tentative de meurtre. La Couronne a déclaré que l’infirmière avait empoisonné le bébé jumeau avec de l’insuline. CHUTE 15 COUPABLES. Enfant M, allégation de tentative de meurtre. Les procureurs ont déclaré que Letby avait injecté de l’air dans le sang du frère jumeau de Child L. CHUTE 16 COUPABLES. Enfant N, trois allégations de tentative de meurtre. La Couronne a déclaré que Letby avait infligé un traumatisme à la gorge du petit garçon et lui avait également injecté de l’air dans le sang. CHEF 17 COUPABLE, CHEF 18 LE JURY N’A PAS PU RENDRE VERDICT, CHEF 19 LE JURY N’A PAS PU RENDRE VERDICT. Enfant O, allégation de meurtre. Les procureurs disent que Letby a attaqué le garçon triplé en lui injectant de l’air, en le suralimentant avec du lait et en lui infligeant un traumatisme au foie avec « une force sévère ». CHUTE 20 COUPABLES. Enfant P, allégation de meurtre. Les procureurs ont déclaré que l’infirmière avait ciblé le frère triplé de Child O en le suralimentant avec du lait, en lui injectant de l’air et en délogeant son tube respiratoire. CHEF 21 COUPABLE. Enfant Q, allégation de tentative de meurtre. La Couronne a déclaré que Letby avait injecté au bébé du liquide, et peut-être de l’air, dans son tube d’alimentation. CHEF 22 LE JURY N’A PAS PU RENDRE DE VERDICT.

Victoria a déclaré: «La seule image que j’ai constamment dans la tête était cette nuit-là, alors que je marchais vers la chambre.

« Elle [Letby] était . . . du côté opposé du ventilateur et elle a en quelque sorte levé les yeux – pas vraiment une expression sur son visage. Et puis j’ai fait le tour et je suis sorti de la pièce. Juste rien.

« C’est pourquoi j’ai téléphoné à Mike quand c’est sorti dans la presse et j’ai dit: » C’était elle. « »

Jusqu’à présent, les agents n’ont enquêté que sur ses meurtres entre juin 2015 et juin 2016.

Alors que Letby fait face à la vie derrière les barreaux, ils poursuivent leur enquête – datation elle remonte à 2012 lorsqu’elle débute à la Comtesse.

Mais ils enquêtent également sur le Liverpool Women’s Hospital où elle a effectué des stages en 2012 et 2015.

À cette époque, environ 4 000 bébés seraient passés par les maternités des hôpitaux.

La police est convaincue que la femme de 33 ans n’a tué aucun autre enfant, mais pense qu’elle a peut-être blessé ou tenté de blesser l’un d’entre eux.

Les agents examinent des milliers de dossiers médicaux et certains parents ont déjà fait part de leurs soupçons ou ont été contactés par la police.

La police du Cheshire a déclaré que dans le cas des Whitfield, « rien de fâcheux n’a été établi ».