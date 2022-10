J’ai vu l’image changer de couleur, elle est devenue argentée et brillante, disent des femmes qui prétendent avoir vu un saint mort dans une église irlandaise

DEUX femmes ont rapporté avoir vu une apparition du saint Padre Pio décédé dans une église irlandaise.

Les femmes ont affirmé avoir vu l’apparition à l’intérieur de l’église Saint-Sauveur de la ville de Limerick, le vendredi 23 septembre dernier.

Nelly Cosgrave, 92 ans, de Ballybrown, Co Limerick, affirme avoir été témoin d’une apparition

Une autre forme lumineuse que certains croient être une apparition de St Padre Pio à Medugorje

Les femmes sont impliquées dans le groupe de prière Pray, Hope & Don’t Worry qui a organisé une messe pour marquer le 54e anniversaire de la mort du saint italien.

Environ 500 personnes ont assisté à la messe consacrée à saint Pio.

Les deux témoins oculaires, Mary Tynan, originaire de Co Mayo et vivant à Limerick, et Nelly Cosgrave, de Ballybrown, Co Limerick, ont déclaré que le groupe de prière avait érigé une photographie agrandie à l’intérieur de l’église Saint-Sauveur.

Ils pensent que la photo montre une précédente apparition de St Pio apparaissant lors d’une messe dans l’église à l’occasion du 50e anniversaire de sa mort, en 2018.

Mary et Nelly étaient toutes les deux à la messe de vendredi dernier où les participants ont reçu des bénédictions avec un gant de guérison précédemment porté par St Pio.

Les deux femmes ont déclaré qu’une forme brillante sur la photographie avait changé de couleur et s’était transformée en une figure perceptible de St Pio vêtu d’un habit de couleur brune.

Mary a déclaré: “Je pense que Nelly et moi l’avons vu à peu près au même moment, c’était absolument incroyable, j’ai vu l’image s’allumer, s’illuminer, elle vacillait, vous pouviez voir la lumière clignoter dessus.”

La photographie qui a été érigée dans l’église a été prise dans l’église en 2018 par Cindy Russo, un Padre Pio américain.

Elle a ajouté: “J’ai vu l’image changer de couleur, elle est devenue toute argentée et brillante, j’étais trois sièges en arrière et c’est devenu si clair que ça a duré un moment.”

“Le sol (sur la photo) est devenu très clair, et Padre Pio est apparu comme une brise, jusqu’au devant de la photo, je pouvais voir son habit de capucin brun, je pouvais voir cela aussi clairement que possible, et il était debout à ses côtés.

“C’était tellement réel, c’est très difficile de l’expliquer aux gens, c’était remarquable, j’ai continué à chercher, j’ai été choqué mais que faites-vous ?”

“Je pense que, parce que nous l’avons vu tous les deux, cela prouve que cela s’est produit, je ne suis pas facilement dupe, je sais que cela s’est produit et j’essaie toujours de le résoudre.”

‘ILLUMINÉ’

Nelly, 92 ans, a déclaré qu’elle était également devenue transpercée lorsque l’image “s’est illuminée”.

Elle a dit : “Je ne sais pas ce qui a attiré mon attention dessus, mais c’était comme si vous allumiez une lumière sur la photo – elle s’est illuminée et tout d’un coup tout a changé sur la photo et j’ai pu voir Padre Pio dans son habit brun descendant debout sur l’autel.

“Il y avait une couleur rouge flamboyante et cela a duré environ trois à quatre minutes, puis progressivement, elle s’est estompée et l’image est revenue à la normale – c’était très inhabituel.”

« Qu’est-ce que j’ai pensé ? Je pensais que Padre Pio faisait ça pour moi, est-ce un signe pour moi d’être plus dévoué à lui ou de parler de lui, mais c’était vraiment magnifique.

“J’ai donné un coup de coude à Mary Tynan et je lui ai dit de regarder la photo, et elle était en admiration.”

PRÉSENCE “ÉTRANGE”

Will Stokes, 49 ans, de Southill, apparaît sur la photo de 2018 prise par Mme Russo. Lorsqu’il a été contacté, il a déclaré qu’il n’avait rien vu à aucune occasion, mais il a admis avoir ressenti une présence “étrange” autour de sa tête.

Will, qui est également lié au groupe de prière, se tenait à côté d’un certain nombre de reliques religieuses alors qu’une forme lumineuse apparaît derrière lui sur l’autel de l’église Saint-Sauveur lors de la messe anniversaire de 2018.

Alors qu’il a dit qu’il n’était pas au courant de quelque chose d’inhabituel qui se passait derrière lui, il a eu l’impression que “quelqu’un a soufflé sur ma nuque et les cheveux de mon cou se sont en fait dressés”.

Il a dit: “Je me suis retourné pour vérifier s’il y avait quelqu’un derrière moi et il n’y en avait pas, puis c’est arrivé une deuxième fois, j’ai senti quelque chose effleurer mon cou, comme un geste gentil, comme une touche apaisante sur mon cou, et je n’y pensais plus.

Quand on lui a montré la photo après la messe, il « a dû s’asseoir sur la chaise à cause du choc et de la peur ».

Il a déclaré: “J’ai reconnu que c’était Padre Pio, même si c’était une silhouette, j’ai reconnu la forme, j’ai été choqué.”

Will a dit qu’il s’était de nouveau senti “présence” lors de la messe de vendredi dernier.

La prochaine dévotion du groupe à St Pio aura lieu à l’église St Saviour, Limerick Dominicains, de 14h à 16h, le 8 octobre, et ensuite, le deuxième samedi de chaque mois aux mêmes heures.