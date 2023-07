J’ai vu l’au-delà quand j’ai failli mourir – voici la partie vivante dont je me souviens

Un HOMME qui a failli mourir après avoir subi une crise a révélé la partie vivante de l’au-delà dont il se souvient.

Bert Biscoe, 70 ans, de Truro à Cornwall, s’est effondré chez lui fin mai de cette année.

L’ancien maire de Truro a été réanimé par sa femme Sue puis a passé dix jours dans le coma à l’Hôpital Royal de Cornouailles.

Bert a subi une crise dans sa cuisine en raison d’une maladie diabétique dont il n’était pas conscient.

Il a maintenant révélé qu’il se souvenait très bien de s’être vu dans le coma, alors que les médecins et sa famille étaient là.

« J’ai passé un moment profond de l’autre côté dans le noir même si je n’aimais pas le logement et je suis revenu », a déclaré le conseiller du comté à CornwallLive.

L’adjoint du Lord Lieutenant de Cornouailles a poursuivi: « J’ai été absent pendant dix jours – j’ai été inconscient pendant une bonne partie, puis ils m’ont mis dans un coma contrôlé.

« Je n’avais aucune idée du temps qui passait et de ce qui se passait.

« Alors que je sortais du coma, j’ai ouvert les yeux et c’était peut-être hallucinant, mais je me souviens d’avoir regardé un miroir et de m’être vu avec un tube vert sortant de ma bouche et des médecins flottant un peu éthérément, et ma femme et deux filles étaient là. »

L’historien, poète et auteur-compositeur a également écrit un poème intitulé A la commode ! sur la sortie du coma.

Cela vient après que David Hanzel, 57 ans, affirme avoir parlé à des anges sur son lit de mort – qui ont prédit les dates de deux décès dans la famille.

Il a dit qu’il avait commencé à voir et à entendre les morts à seulement quatre ans.

Le Dr Eben Alexander, auteur de Proof of Heaven: A Neurosurgeon’s Journey, a également consacré sa vie à prouver l’existence du paradis suite à sa propre expérience de la « Gateway Valley » après une grave lésion cérébrale.

Le Dr Alexander a décrit avoir vu un beau guide spirituel sur une aile de papillon qui l’a emmené à travers un trou de ver.